儿童半价政策不适用于公交地铁

23日，交通运输部举行例行新闻发布会，并针对群众关心的优惠乘车儿童年龄标准及ETC推广等问题进行了解答。

针对取消高速公路省界收费站工作和ETC推广情况，交通运输部新闻发言人孙文剑表示，截至7月18日，全国ETC用户总量达到9151万，较去年底净增1495万，增幅19.5%，目前全国日均ETC发行量约42万，是去年日均发行量的7倍。

截至7月18日，已有25个省份启动ETC门架系统建设改造工程，累计建成ETC门架系统476套；9个省份启动收费车道建设改造工程，累计完工323条；辽宁和吉林两个省份提前开展了省界收费站正线设施改造。其他省份相关工程建设前期准备工作基本完成，将于近期全面启动。

孙文剑介绍，《关于深化道路运输价格改革的意见》征求意见稿发布后，社会各界给予很高关注。截至目前共收到反馈意见597条。在儿童票定价标准方面，社会关注度比较高，公众对优惠乘车的儿童身高、年龄标准、认证证件类别等问题非常关心，也提出了很好的建议。

对于如何认定儿童优惠，孙文剑指出，《意见》中提出，对于携带有效证件的儿童，6至14周岁可享受客票半价优惠，并提供座位；对于6周岁(含6周岁)以下的，不单独占用座位的儿童可享受免票，需要单独占用座位的儿童可享受客票半价优惠。如果未携带相关证件，则按照身高标准执行相应的优惠票价政策。对于乘车携带儿童数量，按照《道路交通安全法实施条例》第五十五条的要求，在载客人数已满的情况下，按照规定免票的儿童不得超过核定载客人数的10%。

孙文剑表示，《意见》中提出的关于儿童乘车问题，只适用于乘坐道路客运班车，也就是通常所说的长途大巴、农村客运，不适用公交、地铁以及民航、铁路等其他交通方式。（李博）

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