教育部副部长孙尧赴新疆调研教育脱贫攻坚工作

■“不忘初心 牢记使命”主题教育进行时

根据教育部直属机关“不忘初心、牢记使命”主题教育工作方案，7月13日，教育部党组成员、副部长孙尧前往新疆调研教育脱贫攻坚工作。

在新疆调研期间，孙尧在乌鲁木齐主持召开教育部“不忘初心、牢记使命”主题教育征求意见座谈会。会议直奔主题，直面问题，围绕义务教育控辍保学、职业教育扶贫、教师队伍建设等方面具体问题深入讨论，深入分析对教育脱贫攻坚带来的影响，查找症结所在，寻找解决问题的办法，充分听取参会代表意见。

新疆维吾尔自治区副主席、自治区党委教育工委副书记、教育厅党组书记任华对教育部一直以来对新疆教育改革发展的支持和关心表示感谢。她表示，新疆将根据“不忘初心、牢记使命”主题教育相关要求，实事求是解决教育发展中遇到的困难，针对教育脱贫攻坚要求，职业教育20条等相关政策，解决好相关问题，按时完成教育脱贫攻坚任务。

孙尧在总结讲话中对新疆教育近年来取得的成绩给予肯定，特别是对近年来新疆学前教育发展给予高度评价。他表示，针对新疆教育发展中遇到的问题和困难，教育部将本着实事求是的原则，拿出切实的办法帮助解决，以推进新疆教育脱贫攻坚任务如期完成。

座谈会上，阿克苏地委教育工委、塔城地区教育局、喀什地区莎车县人民政府、克州阿克陶县人民政府、喀什市东城第九初级中学、伊犁州察布查尔锡伯自治县第一小学、新疆农业职业技术学院、和田地区洛浦县中职学校负责人及教师代表作了交流发言。（蒋夫尔 柴葳）

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