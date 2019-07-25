首批港青北京冬奥会实习结业

据新华社北京电 （记者张骁、汪涌）北京冬奥组委人力资源部和香港特区政府民政事务局7月23日为首批参与香港青年冬奥会实习计划的香港高校青年举办结业仪式，这标志着来自9所香港高校，涵盖文学、法学、体育、传媒和工商管理等专业的20名香港青年正式结束在北京冬奥组委为期6周的实习工作。

多名香港青年分享了自己的实习感受。“我的实习经历非常充实。不仅每天参与英文翻译工作，了解奥运会知识管理（OGKM）业务，还有幸成为北京冬奥组委展示中心的首位粤语讲解员，成为同学心目中的‘网红’。”在北京冬奥组委人力资源部实习的香港恒生大学学生卢颖茵说。

“第一次迈进北京冬奥组委首钢办公区，我就被钢铁建筑的华丽变身‘惊艳’到了。在北京冬奥组委规划建设部老师的指导下，我详细了解了首钢园区改造升级情况，作为建筑设计专业学生，我认为这是一部生动的教科书。”来自香港城市大学的苏嘉敏说。

除深度参与北京冬奥会筹办工作，20名香港高校青年还参与丰富的周末活动——通过参观故宫、长城、鸟巢，充分感受中华文明和北京双奥之城的独特魅力；通过踏勘北京冬奥会张家口赛区、延庆赛区冬奥场馆建设现场，实地感受场馆建设的绝妙设计和先进理念。

“举办这次实习活动，就是让香港青年通过参与北京冬奥会筹办工作，进一步开阔国际视野、培育爱国情怀、增强工作本领，更好地与祖国共奋进、与时代共发展。”北京冬奥组委人力资源部副部长赵伯群表示。

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