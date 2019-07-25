武汉市洪山区：携手高校促进“三创”发展

湖北省武汉市洪山区，素有“大学之城”美誉。这里智力资源丰富，拥有高等院校37所，国家重点学科65个，国家重点实验室17个，两院院士47名，在校大学生59.4万人。

2019年6月5日，洪山区发布《洪山区促进辖区高校科研院所科技成果就地转化的实施意见（试行）》，提出增强科技成果研发动力、鼓励研发人员创新创造等10条针对性措施，简称“科技转化十条”。

洪山区顺应时代发展趋势，深挖资源禀赋优势，携手辖区高校，推动产学研融合，推动“创新、创业、创造”发展。

如今，洪山区拥有4个国家级孵化器、9个国家级众创空间、81个创新创业基地、52个校企产学研基地、737个大学生创业团队、2077家在孵企业。年技术合同总成交额65亿元,年专利申请量2万余项，均位居武汉市中心城区第一。

以创新为径、创业为魂、创造为梦的大学之城，正成为创意无限、活力无限、青春无限的发展乐土。

创新成果加速落地：“科技转化十条”出台

6月5日，洪山区推出“科技转化十条”，以政府为科研“埋单”、高校与企业“牵手”的新方式，奋力开启科技成果转化的大门。

为促进科技成果成熟化，洪山区发起设立科技成果转化专项基金，按相关金融政策对项目予以支持；鼓励企业牵头、政府引导、高校院所参与，建设产学研协同创新平台，提供中试熟化等服务，按上年度运行经费给予每年最高200万元补贴。

为鼓励科技成果商用化，洪山区将每年安排科技专项经费，支持科技领军人才自主创业；科技创业企业吸纳科技成果就地转化、成长为高新技术企业的，按上年科技成果转化交易额的6%予以补贴，单个企业年补贴最高100万元。

为支撑重大成果产业化，洪山区鼓励企业建立技术联盟，经认定的联盟牵头单位和主要参与单位，按研发投入6%至10%的比例给予补贴，单个企业年补贴最高300万元；对吸纳科技成果、实现产业链革新的企业，按成果转化交易额的5%至10%给予奖励，单个企业年奖励额最高200万元。

今年底，洪山区还将打造大学之城成果转化交易市场，鼓励各大高校、科研院所、企业的科技成果在洪山转让交易，推动科技成果与企业需求有效对接。

洪山区一直深挖内生动力，促进科技成果精准对接和落地。今年，全区完成市级目标成果转化落地70项，开展各类科技成果转化对接活动11场，签约项目22个，技术合同成交额22.23亿元，有效发挥了成果转化在促进全区科技创新和推动经济高质量发展中的作用。

创业攻坚永不止步：校企联合勇立潮头

一家年产百万吨的焦化厂，一年可回收3.2亿立方米净化焦炉气，通过焦炉气甲烷化技术，可制取10万吨甲醇或1.2亿立方米天然气，带来2.5亿元产值。

这笔算出了良好社会效益的“环保账”，是武汉科林精细化工有限公司17年的创业成果。科林能勇立潮头，是区校合作1+1>2的结果。

2007年，科林与武汉理工大学携手，成立洪山区工业催化技术产学研基地。在容易被模仿的催化剂行业，科林依托武汉理工大学的学术成果，始终保持着澎湃的创新动力；凭借出色的人才资源，集聚了高质量的核心竞争力。武汉理工大学化学系毕业生不少都已成为科林研发骨干，高工吴阳春主导的两项专利技术,每年可带来4000多万元转化收入。

从一家只有十几人、单纯生产催化剂的公司，化身为催化剂研发、服务、销售的综合性企业和全套解决方案提供商，科林尝到了区校合作的甜头。科林即将与华中师范大学合作共建产学研基地，联合培养研究生。

目前，洪山区已建成52个校企合作产学研基地，有效提升了高校服务地方经济社会发展的能力和辖区企业创新技术水平。2018年，洪山区GDP首破千亿元大关，主要经济指标增幅位居全市前列。

创意助力孵化梦想：吸引高新科技落地生根

由武汉理工大学在读博士生王选鹏提出创意并主导的超级纸电极及电池产业化项目，一举夺得2018首届大学之城创新创业大赛特等奖，并获450万元融资，即将在洪山孵化。

大学之城，不仅为千千万万个大学生孵化梦想，更帮助里得电力科技股份有限公司这样的高科技企业成长为全国行业龙头。

里得电科位于融创智谷创新科技园，深耕不停电检修领域12年，公司自主研发的完全不停电作业旁路系统，技术水平达到国际一流，并制定了旁路系统国家标准。里得电科的产品为国内许多重大活动提供了专业化电力保障。

12年时光，洪山区土生土长的里得电科，能一举成为行业标准制定者，得益于大学之城的人才支持和创新土壤，而这也让里得电科变为行业领军企业。

在融创智谷，还有许多像里得电科这样的企业。依托烽火创新谷、融创智谷、武汉创意天地三大创新科技园，洪山区共引进知名企业和高成长性的优质企业300余家，培育高新技术企业30家，吸纳就业人员近4000人，每年实现税收1.5亿元。

数据来源：中共洪山区委宣传部

洪山区融媒体中心

《 人民日报 》（ 2019年07月25日 15 版）

(责编：何淼、熊旭)