原标题：带孩子游山玩水就能考前十？我只能笑着看看

前几天，同事在朋友圈晒出一张暑假补课清单：从7月1日到8月31日，整整两个月的假期，每天都被密密麻麻的课程占据。不知道的还以为这是快要冲刺高考的准高三生，殊不知只是一个9月才上小学的孩子。在清单旁，同事配发了一个哭笑不得的表情，自嘲“排完孩子的暑假补课表，庆幸自己生得早”。

记忆中的暑假，本该是“小院儿纳凉，夏风穿堂，西瓜透心凉，繁星闪光芒，荷塘里蝉鸣与花香”的模样。现在孩子们的暑假却是补习班里相见，抱团吐槽“暑假，你妈给你报了几个班”“洛阳亲友如相问，就说我在上辅导班”……

前些年，一篇题为《月薪三万，还是撑不起孩子的一个暑假》的文章“点燃”了暑期补课的话题热度。今年，刷屏帖卷土重来，变成了《月薪五万，还是撑不起孩子的一个暑假》。文章提到，孩子一次出国游学的费用高达37800元，焦虑的家长屡屡变身被割的“韭菜”。

家庭收入停滞不前，补课班费用水涨船高。文章标题从“月薪三万”改成“月薪五万”，一字之差，就是一众家长的钱包纷纷“面临重创”的铁证。好好的暑假，为啥非得补课不可？正在经历育儿焦虑的家长，会无奈地告诉你：“别人都补课，你不补课不就落后了吗？”

有一个非常贴切的比喻：“就像电影院里原本大家都坐着看电影，忽然有人站了起来……最后所有人都站着看电影，电影不会因此变好看，看电影的人都疲惫不堪，有些人索性不再带下一代入场……最后，电影院的总收入不增反减了。”

暑期补课，正像上述观影的博弈，是教育囚徒困境的缩影。

我们确实经历过暑期很少补课的上世纪80年代，那是因为当时多数家庭的经济收入，满足日常衣食住行的开销尚捉襟见肘，根本无力支撑补课的费用。如果时间再回溯200年，回到19世纪的美国，学校还根据农忙时间安排，夏天上课春秋两季放假呢！

当大家都选择“站起来看电影”，家长们也只能把时代的选择当做自己的选择，把孩子送进补习班。虽然多少有点“随大溜”的意味，但哪位家长愿意用孩子的命运前途去试错，看看特立独行会有怎样的后果呢？

对于进入工业化、城市化社会的家庭而言，多数家长不仅缺乏育儿的时间和精力，也缺乏与孩子“教学相长”的能力。

曾经看过一则视频，里面的爸爸是山地自行车越野极限运动的爱好者。他为了不放弃爱好的同时还能兼顾育儿，在自行车后面加装了一个链条，拴着特殊改造的车斗，带着小女儿一起体验越野的乐趣。可对很多当代“社畜”（网络用语：被公司压榨的员工）父母来说，根本没时间捡起兴趣爱好。在补习班门口等孩子放学，都成了一脸疲惫的家长们难得的休闲时光。

现代教育的囚徒困境在于，很多时候，人们失去了找寻孩子个体差异和兴趣的耐心，把育儿变成了一条工业化流水线。在社会整体抢跑，起跑线不断前移，补课“开外挂”的氛围中，家长很难保持冷静，用静待花开的定力去看待教育，只管适当浇水、修枝，而不得不比拼财力，大量施加工业用肥。

与“月薪五万撑不起的暑假”相对应的，是家长无处安放的育儿焦虑，对于孩子如何能够不落于人后的担忧。

近期热映的电影《银河补习班》，之所以受到不少家长的吐槽，深层次原因正是家长觉得“我也想搞快乐教育，但社会不允许啊”。在电影里，家长带孩子天天游山玩水，就能从倒数第一变成全校前十，人们只能笑着看看。

为了保送拼奥数，为了加分学编程，多数家长无奈地在日益复杂的教育规则下“打怪升级”。大道理家长都懂，但具体到操作层面，暑假不补课到底怎么过，这道题目我们真的不会做。

（白晶晶）

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