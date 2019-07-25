河北故城教师招考：5小时内出两版成绩单

近日，有网友称，7月20日河北省衡水市故城县举行的在编教师招聘考试中，出现了5小时内公布两版数学考试成绩的情况，且不少考生两次分数出入较大。对此，故城县公开招聘领导小组办公室回应系数据粘贴有误。

在编教师招聘考试成绩公布后的两天内，27岁的郑磊（化名）就已经加入了3个维权群，群里有300多人和他一样，对公布的分数有异议。

这场开始于7月20日上午9时的考试，持续了两个小时，考试科目分别为语文、英语、数学，三科参考人数近2000人。考试成绩在7月21日凌晨3时第一次公布，5个小时后，公布了第二次成绩。

记者对比考生提供的两版成绩公示表后发现，多名考生的数学分数不同。青罕中心校一考生第一次公示的数学成绩为64分，第二次为84分，多了20分；建国中心校一考生第一次公布的数学成绩为71分，第二次为56分，下降了15分。

值得注意的是，在本次考试成绩公布中还出现了未参加数学单科考试的考生却有成绩的情况。郑磊介绍，除了数学单科，语文科目的考试得分也存在问题，语文试卷的单项选择题每道题分值3分，但考生选择题得分却为20分或40分，“得分数字无法被整除”。

对考试当时的情景，考生刘琳（化名)回忆称，自己所在考场的监考老师并未让学生进行签到和查看试题是否密封，就直接发题。参与语文或英语单科考试的考生也回忆称，“并没有检查试卷是否密封”这一环节。参加语文单科考试的郑磊还发现“答题卡不是按题号顺序设计”，“我当时询问监考老师，他说与考试有关的问题一律不作答。”郑磊说。

据了解，在编教师招聘考试的监考纪律，目前尚无明确规定，但依照相关规定，监考老师不得擅自拆启未开考试卷、答题纸等或者考试后已密封的试卷、答题纸、答题卡，否则由考试机构、考试主管部门或者建议有关部门将其调离考试工作岗位，不得再从事考试工作，并给予相应处分。

7月21日上午8时，第二版数学成绩公布后，不少考生来到故城县教育局核查分数。考生陈丽（化名）得到的回复是“官方不提供标准答案，阅卷由有资质的第三方机构负责”，当陈丽提出请第三方机构提供考卷答案时，该局工作人员不予回答。

和第二版成绩同时发布的还有《关于审核更正数学笔试成绩排序的通告》。这份落款为故城县公开招聘领导小组办公室的通告称，“经核实，在教师招聘数学笔试成绩排序中，因数据粘贴不当，造成对外公布的数学考生笔试成绩有误”，并向广大数学考生致以歉意。

之后，故城县教育局官网发布《关于笔试成绩及入围面试人员名单的公示》，显示公示期为7月21日至7月25日。

7月24日，记者通过公示咨询电话致电故城县教育局，询问公布两版数学成绩一事，接电话者称自己“仅是临时来帮忙，工作人员都在帮考生查询成绩”，并告知了县教育局办公室电话。

故城县委宣传部工作人员称，故城县已成立了由县教育局、县人事局和县纪委监委等部门联合成立的领导小组，能保证公正公开，这次粘贴错误完全是一个工作失误，接下来的解决方案需由领导小组决定。

该工作人员解释，本次考试由第三方阅卷，遵照领导小组规定的考卷“事不过夜”，为确保当天考试当天出结果，“老师连续工作十几个小时，负荷太大一时疏忽出现了粘贴错误”。他称，目前仅数学一科出现了失误，具体的失误比例还要向县教育局进一步核实。

当记者提及有考生没参加考试却有成绩时，该工作人员称，目前不存在这样的状况，第一次公布成绩时有这种情况是因为粘贴错误所致。对于监考老师在考试前未让学生核查试卷密封性及签字问题，该工作人员予以否认，称会咨询教育局领导小组，作出下一步核实。（温馨 曹宇昕 朱彩云）

(责编：实习生(徐玮辰)、熊旭)