擂响乡村振兴战鼓 高校学子暑期勇担青年先行使命

近日，华南理工大学广州学院管理学院“关注农村，服务下乡”志愿者服务队前往广西壮族自治区梧州市藤县民益村开展以“粤桂川结对帮扶”为主题的暑假大学生社会实践活动。

团队走访(刘月华/摄)

据悉，本次活动贯彻实践“互联网+农业”战略，以帮助解决贫困区域农产品滞销问题，促进农民增收为目标。在抵达民益村后，团队展开了为期两天的实地调研，并对民益村队长进行了采访。团队了解到，由于村子的沙糖橘只能等待中间商收购或村民个体运输到市场直销，销售渠道单一，滞销严重。此外，沙糖橘的价格在当地市场非常低廉，农户亏损严重。队长表示如果“互联网+农业”模式可以解决农产品滞销问题，他们愿意接受并以此拓宽农产品的销售渠道。

街头宣传(刘月华/摄)

在了解情况后，团队的宣讲以摆摊方式对“互联网+农业”战略进行定点宣传，让镇上的居民进一步了解利用网络销售农产品的可行性，指导他们使用互联网增设销售渠道。队员们在炎热的天气下耐心地向当地居民讲解活动，并通过使用肢体语言、当地学生翻译等方法解决了部分居民无法听懂普通话和粤语的难题。

“互联网+农业”宣讲会(陈秀丽/摄)

团队还在民益村举行了活动宣讲会，主讲人从民益村农业的现状、互联网+农业成功案例、使用互联网销售的益处、互联网购物的便利、网上开店的流程、网上宣传方式六个方面讲解“互联网+农业”的有效性，并对村民的疑惑进行了及时的解答。当问及对利用互联网打造农业电商平台的想法时，一个老爷爷说道：“你们的想法挺好，农村开设电商平台的经验相对较少，通过这个活动，我觉得我们可以尝试运用互联网销售滞销的农产品。”

在本次的实践活动结束后，一位小组成员表示，作为当代大学生，应为乡村的发展贡献力量，肩负起青年学子的使命，为国家实现精准扶贫尽自己一份绵薄之力，为实现中华民族伟大复兴的中国梦努力。（来源：华南理工大学广州学院）

(责编：实习生(黄钰霖)、熊旭)