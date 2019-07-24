华师学子保护河湖报告获水利部长点赞

记者近日从华中师范大学获悉，该校公共管理学院2016级学生余子凡和同伴收到了一份十分特别的来信。这是一封来自国家水利部的回信，收信人是“百年好河”项目组的同学们。

写信人是水利部部长鄂竟平。他在回信中写道：“从信中得知你们在关注河长制湖长制工作，并通过调查研究为河湖治理建言献策，我感到非常高兴。从你们的身上，我看到了新时代的大学生所具有的时代责任感和历史使命感。”

2018年4月，华中师范大学开展一年一度的大学生创新创业项目立项时，来自4个不同专业的学生，组建成这支“百年好河”团队。学生们在和该校公共管理学院的戴胜利教授讨论过初步想法后，最终将团队的研究领域确定在环境协同治理上，聚焦于河流湖泊的保护，从专业视角分析河长制和湖长制，并且尝试探索解决河湖污染问题的方法。

谈起初衷，团队负责人余子凡说：“我的家乡多次发生大规模死鱼、超标排污等水污染事件。我就想作为一个公共管理专业的学生，能不能为家乡的水治理出一分力？”

余子凡介绍，团队创造性地运用前沿治理理论，在借鉴国内外河湖治理先进经验的基础上，提出了“water型”河湖治理模式，即workable（灵活可塑）、autonomous（自主治理）、target-oriented（价值凝聚）、entirety（整体协同）、relevant（边界柔性）。这一研究成果得到了之前走访单位的肯定，并收获部分应用鉴定。

不久前，团队成员张琦抱着试一试的心态，写了一封关于项目历程和成果的信，寄往国家水利部。“我们没想着能收到回信，大家都备受鼓舞，最近讨论都更有劲了。”目前，“百年好河”项目组成员正在扩充调研样本，继续深化河湖长制相关研究。（党波涛 杨溢菲 中国青年报·中国青年网记者 雷宇）

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