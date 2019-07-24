让短视频成为孩子的良师益友

“今天，你‘短视频’了吗？”随手刷一刷手机，看一看更新的短视频，已成为当代青少年的一种生活方式。对移动互联网时代的这些“原住民”来说，短视频这一碎片化信息的新载体，已经深深浸润到他们的日常生活中。“低头族”越来越多，且逐渐低龄化。

第43次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2018年12月，我国短视频用户规模达6.48亿。而《2019中国网络视听发展研究报告》显示，在短视频忠实用户中，30岁以下群体占比接近七成，在校学生群体占将近四成。

一方面，短视频内容丰富多彩，却符合注意力法则，短短几分钟甚至几秒钟就能使用户获取新信息，满足了青少年的好奇心；另一方面，在人人都有“麦克风”的当下，青少年不仅是观众，还是短视频内容的生产者，其自我表达和即时社交的需求得到了满足。

同时应注意到的是，一些短视频内容良莠不齐，泥沙俱下，对是非分辨能力相对较弱的未成年人产生了不良示范和影响。此外，不少短视频平台能自动切换内容，且根据算法按用户偏好推送内容，部分时间观念和自我约束能力较差的未成年人会沉迷其中，在不经意间浪费大量时间。共青团中央2018年5月发起的一项调查显示，20%的青少年表示“几乎总是”在看短视频，“每天看几次”的比例也接近10%。

今年年初，国家网信办指导并组织抖音、快手、火山小视频等短视频平台试点上线青少年防沉迷系统，并于6月在全国主要网络短视频平台全面推广。对选择“青少年模式”的用户，平台将限制其使用时段、在线时长、观看内容及服务功能等。

但是，以技术手段为核心的防沉迷系统仍有漏洞。“青少年模式”的启动多需自主选择。另外，一些小的短视频平台未被纳入系统的覆盖范围之内，一些有劣质内容的短视频成为监管死角的“漏网之鱼”。

其实，短视频并非洪水猛兽。平台、家长、学校及监管部门要打好配合战，让短视频成为青少年快速获取知识、激发学习兴趣、健康休闲娱乐的良师益友。首先，平台要加大技术研发力度，同时加强人工内容审核，为青少年屏蔽不良内容，推送优质作品。其次，家庭和学校要培养青少年的时间管理观念，帮助孩子提高甄别、屏蔽不良短视频内容的能力。尤其是部分沉迷于短视频的家长，更要改变自身习惯，以身作则，树立正面榜样。最后，监管部门要规范短视频行业发展，遏制其野蛮生长。对一些违反法律法规的短视频平台应坚决整治，为行业发展营造风清气正的大环境。

(责编：实习生(曹雯)、熊旭)