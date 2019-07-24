“粉笔板书”传递着师者静气

5分钟徒手画一台航空发动机？一首《春夜喜雨》堪比书法作品？近日，清华大学2019年教职工粉笔板书大赛火出了校园。老师们的用心书写，或清雅秀美，或遒劲有力，让网友直呼“太养眼”“舍不得擦”。

“一支粉笔一本书，一课下来两袖灰”。借由清华大学的这场比赛，不少“70后”“80后”的记忆闸门也被推开。还记得，语文老师满含深情写下的“今夜月明人尽望，不知相思落谁家”，数学老师不借助工具便可徒手画圆，历史老师讲到激动处仿佛要把“救亡图存”刻到黑板里……曾几何时，老师的板书，是课堂一道独特的风景线。在粉笔接触黑板的笃笃声中，知识的种子在莘莘学子心中悄然萌发，师生之间的互动更因这份纯粹而平添生趣。

随着社会进步，课堂上的技术元素越来越多。PPT上清爽的宋体字让四处飞扬的粉笔灰成为记忆，以往需要老师手写好一会儿的内容，现在轻点几下鼠标就能呈现。不可否认，科技让教学效率大大提升，全媒体教学成为大势所趋。但正如古语所言，“见字如面”，在手写板书的时代，粉笔字其实与“学为人师、行为世范”的师者气质紧密相连。前段时间，西安电子科技大学梁昌洪教授的板书热传网络，字迹端正整洁，内容紧凑凝练，还有科学家的头像穿插其中。人们惊叹的不仅是这份板书“比PPT还美”，更有老教授一丝不苟的敬业精神。这个意义上，清华大学“复古”举办板书大赛，具有强烈的象征意义，更多是期望借由粉笔字传承一种亘古不变的师者气质。

作为观众的我们为之点赞，其实也表达着一种希冀，期盼“人类灵魂的工程师”能传承认真书写一撇一捺的静气与纯粹。毋庸讳言，当下在很多高校中，一些老师离讲台有点远了。有的已不屑于上讲台，许多课程草草上完了之，甚至让自己的研究生代课；有的热衷参加各种活动、忙于项目申请，“一套PPT用十年”，一到下课无心跟学生交流，而是忙着“转场”……这背后的原因多种多样，但明显透露着教育理念的错位。不论时代怎么变，教书育人都是师者的本职，“站好讲台”“课比天大”应该成为最重要的规范。

清华大学板书大赛举行当天大雨倾盆，但老师们无一迟到缺席，更有一对退休老教师夫妇专程冒雨赶来。他们想看的并非仅是黑板书，更有新一代“教书匠”的那份本真。期望这些粉笔字能触动更多教师，引导大家不忘初心，永葆师者本色。（范荣）

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