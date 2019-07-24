“毛坦厂中学上海招生”涉虚假宣传，沪皖两地展开调查

今日（7月23日），就“安徽六安市毛坦厂中学在上海招生”一事，六安市金安区教育局称，此次招收高考复读生的并非毛坦厂中学。上海市教育委员会和上海市闵行区市场监管局则表示，上海麦坚时信息技术有限公司发布的“毛坦厂中学上海招生”相关信息涉嫌虚假宣传，将进一步展开调查。

补习机构自称开设“上海班”

六安金安高级中学官网显示，该中学于今年7月17日发布了一则名为《关于试点招收2020年上海考纲 高考复读班 的通知》的消息，称六安金安高级中学是毛坦厂中学与六安市汇文中学依托毛坦厂中学教育资源，联合创办的一所民营高中。

通知称，金安中学补习中心接受上海麦坚时公司委托，在毛坦厂开设“2020年上海考纲高考补习班”，“帮助上海地区高考失利的同学重新找回理想的大学梦。” 补习班将完全采用上海2020年高考考纲，按照上海高考要求，专门训练高考“大三门”语文、数学（文理不分）和英语，实现快速提分。学生必须自主回到上海报名参加高考。对于上一年度仍旧有效的“小三门”科目成绩不是很理想的学生，可以自行学习并重新在上海参加考试。

该通知还称，上海麦坚时信息技术有限公司是“2020年上海考纲高考补习班”项目的唯一授权招生合作单位，并留下招生电话。

工商信息显示，上海麦坚时信息技术有限公司的经营范围为：信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；文化艺术活动交流策划；计算机软硬件开发；会务服务；展览展示服务；从事货物及技术的进出口业务，财务咨询，人才中介、代理记账。

7月22日晚，新京报记者拨打上述招生电话，对方介绍，必须是上海高三应届毕业生，持有上海市高考成绩单才可报名。复读班录取以403分为限，学费一年6万元。

上述通知发布后，有网友对跨省招生提出质疑。今日，新京报记者再次搜索六安金安高级中学官网，发现已无法找到上述通知，疑被删除。

上海市场监管部门：涉虚假招生

今日下午，六安市金安区教育局教育科相关负责人表示，此次招收高考复读生的并非毛坦厂中学，而是金安高级中学的补习中心，毛坦厂中学与金安补习中心之间无关系。毛坦厂中学是公办示范高中，金安补习中心属民办性质。当地教育部门已就此事组成联合调查组，毛坦厂中学也已要求上海麦坚时信息技术有限公司停止侵权行为。

上海市教育委员会亦表示，按照相关规定，无论是上海本地还是外省市的社会机构与自然人，凡是在上海开展非学历文化教育培训活动的，都应当经所在区教育行政部门审批后方可实施。目前闵行区教育行政部门已商请市场监督管理部门予以核查。对于经审批设立的文化教育培训机构，教育行政部门将对其教育教学活动进行监管，督促指导其依法规范办学。

上海市闵行区市场监管局称，今日下午已对上海麦坚时信息技术有限公司闵行办公点进行现场调查，企业自称是六安金安高级中学委托其在上海招生。对这一说法，闵行区市场监管局已与闵行区教育局联系，将进一步核实。对该企业发布的“毛坦厂中学上海招生”的相关信息，涉嫌虚假宣传，市场监管部门将进一步展开调查。（记者倪兆中 俞金旻）

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