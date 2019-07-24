高考后不走寻常路 中外融合这样规划

日前，广东仲元中学的高三毕业生邬景诚收到了昆山杜克大学的录取通知。高考成绩达到多所“双一流”大学录取线的他，选择来到这一所新型高校，接受全新的高等教育模式，开启多元文化的校园新生活。近年来，作出这种选择，提前感知国际化的视野和生活的年轻人越来越多。日前，记者听取了邬景诚申请昆山杜克的经历，希望为更多有志于接受中外融合高等教育的年轻人提供有价值的参考。

愿意成为文化交流碰撞的“催化剂”

2016年，在中考中取得736分高分的邬景诚进入了广东仲元中学独立招生批次的“君子之风”特色课程班。以他在高中的成绩，考上中大基本上不成问题。在高三开学之初，他初次了解了昆山杜克大学，便尝试着申请。“我向班主任简单表明了申请的意向后，她向我介绍了学校的蓝荣亮工作室，由工作室的钟惠贤老师辅导我完成申请。”邬景诚介绍，昆山杜克大学2019年面向全国18个省/直辖市招收225名内地学生，其中包括广东。申请的第一步是登录美国大学本科入学在线申请系统“通用申请”填写资料，同时向昆山杜克大学中国招生录取办公室提交中学出具的成绩单、推荐信、初三到高三阶段的竞赛获奖证书或者荣誉证书（非必须）、学业水平考试成绩等，以获得昆山杜克大学2019年本科录取资格。

邬景诚说，“通用申请”的填写比较复杂，还需要写自我介绍的文书。他以“催化剂”作为文书的关键词，讲述了自己的一系列经历：和小伙伴们参加第38届世界头脑奥林匹克中国区决赛，各种头脑风暴、观点碰撞、夜以继日的尝试，终于成为了“催化剂”，催生了解决问题的方案；通过对中国传统文化的探寻，他成为了唐朝著名诗人白居易的“粉丝”，并希望像白居易一样，成为不同文化之间融合碰撞的“催化剂”。“我享受团队合作、渴望跨文化交流、并且希望成为这种交流中的‘催化剂’。”在申请文书中，邬景诚这样写道。不久之后，他便收到了入围“校园活动日”的通知。

“校园日”要过全英文面试关和写作关

今年3月，邬景诚前往昆山参加“校园开放日”活动。内容包括全英文面试、英文写作测试，还有体育活动、模拟课堂、欢迎晚宴交流等等。他介绍，面试主要聊了自己以往的经历和为什么要申请这一所学校，以及一些对未来个人发展的期望等。写作测试则需要在半个小时内，完成一篇命题议论文写作。体育活动是在学校的健身房里进行的，有跳绳、投篮、俯卧撑等。体育项目不参与考核但达到一定标准会奖励纪念T恤。校园日的前一天晚上有欢迎晚宴，可以和来自各地的申请人互相交流。“校园日是学校和申请人加深彼此了解的过程。晚宴上接触到的形形色色的申请人让我印象非常深刻。他们有的年纪不大，人生阅历却非常丰富；有的英语口语流畅自如；有的自信满满，对任何话题都能侃侃而谈。看到这样一群同龄人和我申请同一所大学，我才意识到竞争有多么激烈。”邬景诚说。

昆山杜克大学的录取方式是综合考量申请人高考成绩（权重50%）、学校自主综合评估（权重40%，包括对通用申请和补充材料的全面评估以及申请者“校园活动日”表现）、高中学业水平考试（权重10%），进行综合评分，择优录取。该校统一在普通类提前批次录取学生，高考成绩须达到所在省份本科第一批录取控制分数线以上。对于广东考生来说，就是高考成绩必须达到本科批次的高分优先投档线，才有资格参加录取。

理科生出身 却希望探索更多文科领域

据了解，2013年9月获教育部批准正式设立后，昆山杜克大学自2014年起开设硕士研究生项目以及本科生第二校园国际化学习学期项目。从2018年开始，该校本科面向全球招生，其中在中国内地招收175名学生，收到学生的申请达2500多份。最终，来自全球27个国家的266名年轻人，成为了昆山杜克大学第一届本科生。2019年，该校计划面向全球招收325名学生，其中内地学生225名。昆山杜克大学本科毕业生将获得杜克大学学士学位，以及中国教育部认可的昆山杜克大学本科毕业文凭和学士学位。

昆山杜克大学由杜克大学、武汉大学及昆山市政府联合创办。作为美国顶尖大学，杜克大学的全美排名常年位居前10。由于入学门槛较高，申请昆山杜克大学的内地学生中，绝大多数都是综合能力很强的高中生。在这样激烈的竞争中，邬景诚最终还是通过了“校园日”的考核，并且获得了全额奖学金。在考出超过中大录取分数线的高考成绩后，他顺利拿到了昆山杜克大学的录取通知书。邬景诚表示，之所以选择这样的升学路径，是因为昆山杜克大学是一所国际化的大学，在这里有来自世界各地的学生与教授，充斥着不同的文化，不同的世界观之间的交流互动。本科生还可以在大三的春季或秋季学期以及夏季学期前往美国杜克大学学习，进一步体验国际化的校园环境，这对于他而言是极具吸引力的。另外，该校提供的是通识博雅教育。本科生入学第一年不分专业，可以自由地探索从人文社会学科到理工科各种各样的课程，寻找自己真正感兴趣、真正擅长的专业，到大二才申报专业。“我本人是对文科非常感兴趣的理科生，我一直对高中阶段没有太多的时间学习了解文科的知识抱有遗憾。昆山杜克大学的通识博雅教育，能让我探索更多感兴趣的领域，更加全面地发展自己。”邬景诚说。

建议 高一就要开始做准备

广东仲元中学的钟惠贤老师表示，近年来，像邬景诚这样的学生越来越多，他们希望在本科阶段，不出国门的情况下能够接受更加国际化的高等教育，开阔视野。对于这些学生而言，准备要从高一就开始了，一直持续到高三。首先，要尽量参加比赛、艺术、体育等活动，要有自己的兴趣并坚持发展。学业水平考试3A是门槛；期中期末考试排名尽量靠前，好看的成绩单能够为自己加分；英语一定要好好学，口语非常重要。进入高三就要开始正式的申请工作。对于有校园开放日和面试的学校，起码要提前一个月准备，面对考官时才能做到自信地侃侃而谈。值得提醒的是，在准备的同时千万不要落下高考科目，高考分数是非常重要的门槛。在拿到预录取后，不要松懈，全力以赴备战高考。（刘晓星）

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