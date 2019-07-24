原标题：2018教育统计公报出炉：学前教育毛入园率达81.7%

新华社北京7月24日电（记者胡浩）教育部24日公布的2018年全国教育事业发展统计公报显示，我国学前教育毛入园率达到81.7%，比上年提高2.1个百分点。

根据统计，2018年全国共有各级各类学校51.88万所，比上年增加5017所；各级各类学历教育在校生2.76亿人，比上年增加539.40万人；专任教师1672.85万人，比上年增加45.96万人。

在学前教育阶段，全国共有幼儿园26.67万所，比上年增加1.17万所，增长4.60%。学前教育入园幼儿1863.91万人，比上年减少74.04万人，下降3.82%；在园幼儿4656.42万人，比上年增加56.28万人。幼儿园教职工453.15万人，比上年增加33.86万人；专任教师258.14万人，比上年增加14.92万人。学前教育毛入园率达到81.7%。

在义务教育阶段，全国共有学校21.38万所，招生3469.89万人，在校生1.50亿人，专任教师973.09万人，九年义务教育巩固率94.2%。高中阶段教育共有学校2.43万所，招生1349.76万人；高中阶段毛入学率88.8%，比上年提高0.5个百分点。全国各类高等教育在学总规模达到3833万人，高等教育毛入学率达到48.1%。

全国共有各级各类民办学校18.35万所，比上年增加5815所，占全国比重35.36%。

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