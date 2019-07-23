原标题：东部教师千里支教推进教育扶智 四川阿坝来了“浙江班”

“用这种‘书’上课，我们能更好掌握学习重点，还更生动有趣。”近日，在四川阿坝州理县中学，藏族学生黄玮琦和同学们在教师指导下，“尝鲜”平板电脑读书，让她学习兴趣十足。

这个理县中学唯一的平板电脑精准教学班，被当地群众称为“浙江班”，全班共25名学生，人手一台平板电脑，平均每个学生软硬件投入达1.2万元，教室里外分别配备投影仪和自助答疑机，全部由浙江省永康市援助，并有两名永康教师授课。在此支教的永康二中数学教师、挂职担任理县中学教学副校长的麻成广说，此前这套先进教学系统已在永康多所重点高中成功试点，今年刚推广到理县就大受欢迎。

理县位于成都市西北200余公里处，平均海拔2700米，是一个高原峡谷并存的山区县。经过4年对口帮扶，理县去年已成功脱贫摘帽，但教育还是当地百姓呼声最高的民生短板。作为理县唯一的高中，理县中学已有10多年没有裸分考上大学本科的学生。

“扶贫先扶智，拔穷根的关键在教育。”在理县挂职的永康市副市长程继军说，永康及时调整帮扶思路，探索精准教育扶智的新模式。结合“理县所需”和“永康所能”，自去年7月起，永康先后向理县选派14名优秀高中教师。在永康教师一年的接力支教和当地教师的共同努力下，2019年高考中，理县中学共有9名学生裸分考上本科。

应用大数据的先进教学设备，是“浙江班”强化精准教育的重要手段。“老师讲课效率更高，更能讲到点子上。”理县中学高三数学教师唐世德说，借助这套教学设备，学生可同步学习永康二中课程，两地优质教学资源实现了共享。他感慨道，在山里教了30年书，这回终于赶了次时髦，自己的教学理念得到了更新。

在理县，每到农忙时节，学生请假旷课的现象比较普遍，麻成广在不教课的时候，积极发动教师走进田间地头，做家长思想工作，严肃学校教学纪律，帮助学生养成良好学习习惯。

浙江人创新实干的拼劲让“浙江班”在当地声誉鹊起。一年多来，麻成广兴利除弊，对学校进行了大刀阔斧的改革。他在教学中发现，当地学生学习基础较差，但辅导资料却向外地著名中学看齐。“这是‘打肿脸充胖子’，师生都没有获得感。”在麻成广牵头下，教师们重新编写难度更低的辅导用书，使教学更加符合当地学生实际，真正做到因材施教。

(责编：实习生(曹雯)、熊旭)