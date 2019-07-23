消协提示：慎选暑假课外培训班 莫被夸张宣传忽悠

暑假期间，许多家长给孩子报课外培训班充实假期。然而不少家长却遇到培训机构没有办学资质、夸张宣传、退费难等问题。截至6月底，沈阳市消费者协会及12315指挥中心受理的课外教育培训类消费投诉已有95件。沈阳市消费者协会提示广大消费者，暑假报名参加课外培训班应科学理性，注意以下几个方面：

一要警惕夸张宣传。暑假期间培训班会发放大量广告，以特聘名师、专家授课、价格优惠等为噱头进行宣传。家长可通过试听，仔细了解培训班的师资力量、教学水平、教学环境及设施等是否与宣传一致，不要冲动报名。

二要注意查看办学资质。报名参加培训班前，要注意查看培训机构有无教育部门颁发的办学许可证、市场监管部门颁发的营业执照等资质证明。

三是要注意认真签订合同。签订合同时，对培训班的授课时间、授课内容、授课费用、遇事如何顺延、如何退费等内容要详细了解；对培训机构若出现更换老师，改变授课地点，不能保证教学质量等违约行为应承担什么违约责任了解清楚；尽量要求培训机构将口头承诺写进合同；并认真逐项查看合同条款，谨防培训机构利用格式条款，侵害消费者合法权益。

四是注意不要被“一次性交费越多，折扣越大”诱惑，根据实际需要合理选择交费方式，尽量选择周期短、金额少的预付方式。

五是注意及时向培训机构索要相关凭证并妥善保管，尤其要留心查看凭证上收费单位与实际办学单位是否相符。

六是注意及时维权。若权益受损，要及时与培训机构沟通，协商解决；协商不成，可携带相关证据到消费者协会投诉，或直接拨打12315电话投诉。（于也童）

(责编：实习生(曹雯)、熊旭)