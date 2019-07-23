毕业，请带上“杜妈妈”的牵挂

“胃不好，以后要按时吃饭”“祝贺你考上研究生，要继续加油学习”“以后没有公寓管理了，但要早点回家”……一句句饱含深情的嘱咐，手写在一顶顶袖珍学士帽上。今年毕业季，辽东学院金山校区小南院的毕业生收到一份份袖珍学士帽“手信礼”。为毕业生送出这一份份祝福和嘱托的人是辽东学院共产党员、公寓管理员杜良英。当她又一次走进寝室门，她的点滴关爱再次浮现在学生们的脑海。四年陪伴，学生们口中的“杜阿姨”早已变为“杜妈妈”，大家涌上前抢着给“杜妈妈”一个紧紧地拥抱，情不自禁地流下感动的泪水。

多年以来，杜良英始终把学生们当成自己孩子，同学们也把她当成自家亲人。在“感动的管理”和“关怀的服务”理念下，学校公寓成为学生们的家。在这个家里，杜良英对其管理的4栋公寓楼500余个寝室每天走访，2500多名学生她了如指掌。

来自江西的学生小杨家庭困难，虽然很想念家人，却常不舍得买车票回家。2015年国庆长假，她没回老家过节，每天把自己关在寝室里看书、吃泡面。杜良英在假期巡视时发现她，便邀请她一起吃饭，还特地做了辣椒炒肉。“以后，你想吃家乡菜找我，有烦恼也跟我说。”入学的第二年，小杨改口叫她“杜妈妈”。

杜良英的“孩子”不止一个。去年11月2日晚，三名学生在校外被车撞倒，杜良英打车跟随救护车赶到医院，其中一名女生腿骨骨折，一直紧紧抓着杜良英的手。随行的师生站满诊室，来手术的医生进门说，“除了妈妈，请先到外面等候”。杜良英紧攥着女生的手，俯下身脸贴脸地安抚她挺过疼痛。还有一年初冬晚上，大一女生小刘在校外因轻微意外伤，受到严重惊吓。回到公寓楼，她就躺在杜良英值班室的床上。精神恍惚的小刘不时喃喃自语，杜良英就一句句耐心应答，整晚陪在她身边悉心安抚……

翻开杜良英的日常工作记录，每一页都记录着她对学生们的关爱。一说起带过的学生，她如数家珍地讲起来没完，哪个能闹，哪个爱哭，哪个压力大，哪个要劝导……学生们的心理动态、点滴变化都装在她的心里。

杜良英说，新生入校两周内，我就能摸清底细。目光中透着不信任和拒绝的学生，基本都是我的重点对象。2015年刚入学时，小林就进入她的视野。刚上大学，小林迷失方向，成了院系批评名单上的常客。然而杜良英却总是耐心地与小林谈心，帮他重新认清人生追求的目标。想通以后，小林再也没有违反规定，将精力投入到学业上，因成绩优异被一家设计公司提前录用。

自2005年从事公寓管理员工作至今，杜良英没有完整休息过一个双休日，节日到校陪没回家的学生一起过。面对学生们的感谢，杜良英总是说，“这都是小事，学生们和我孩子年龄差不多，父母不在身边，关心他们不应该的吗？”

艺术专业学生小林毕业离校前，给杜良英送来了一副护膝。他关切地说，管理四栋宿舍，每天爬楼梯至少3500阶，别让我“杜妈妈”累坏了。给2000多个孩子当“妈妈”，杜良英幸福满足地笑了。

（本报记者 刘勇 本报通讯员 袁世杰）

(责编：何淼、熊旭)