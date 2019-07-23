原标题：讲好思政课把握十个“度”

“思想政治理论课是落实立德树人根本任务的关键课程”，“办好思想政治理论课关键在教师”，习近平总书记在学校思想政治理论课教师座谈会上的讲话中明确提出了新时代思政课教师政治要强、情怀要深、思维要新、视野要广、自律要严、人格要正的要求。做到“六个要”，对于高校思政课教师来讲，就要努力在度上下功夫，争做有“度”的新时代好老师。

一要有高度。思政课具有鲜明的意识形态属性，必须旗帜鲜明讲政治。对思政课教师的首要要求就是要提高政治站位。有高度，就是要牢记使命担当，始终以培养中国特色社会主义事业建设者和接班人为言行自觉，勤勤恳恳为党育人、兢兢业业为国培才。

二要有深度。思政课是理论课，思政课教师必须具有深厚的理论功底，才能“不怕问”“问不怕”。马克思主义和中国化马克思主义理论是思政课的真经。有深度，就是要做到真懂。真学才能真懂，为此，我们必须自觉加强对马克思主义经典著作的系统学习和研究，牢牢掌握贯穿其中的基本立场、观点和方法，自觉加强对中国化马克思主义的系统学习和研究，精准把握其理论实质、核心要义、深刻内涵和科学体系，做到“肚里有货”。要接地气，理论联系实际，深入了解世情、国情、社情和民情，分析和研究国际国内热点问题，做到心中有数。要做到真讲、讲真”用学生听得懂、听得进去的语言讲思政课。

三要有广度。思政课内容涉及知识内容多、学科范围广，教师若没有宽广的知识储备和眼界胸怀，是难以上好这门课的。做到有广度，就要拓宽知识视野，本着开卷有益的原则，博览群书，丰富跨学科知识，在知识对比中，诠释中国特色社会主义理论的科学性和文化的先进性。要拓宽历史视野，胸怀九十年中国共产党史、五百年社会主义史和五千年中华文明史，在纵向对比中，印证中国特色社会主义道路的必然性。要拓宽国际视野，在中外对比中，彰显中国特色社会主义制度的优越性。

四要有准度。思政课内容大都聚焦党和国家的大政方针，政策性很强，要求思政课教师必须熟知有关文件，做到有准度。有准度，就是要求我们不仅要做到知其然，还要做到知其所以然，要求我们要做到实事求是，客观分析和讲解，讲准、讲活、讲透，确保原汁原味，不当歪嘴和尚。

五要有硬度。思政课不仅在于传播文化知识，更在于播下真善美的种子，引导和帮助广大学生树立和养成正确的世界观、人生观和价值观。硬气，才有正气，才会引领风气。思政课教师必须要硬起来、有硬度。有硬度，就是要求我们要有岗位荣誉感，把“四个自信”内化为自身施教育人的最大底气和心气。我们要敢于坚持学业标准，做严师，平时严格要求、考试不放水，使学生真正学有所获。我们要敢于管理，及时纠正学生的各种不良言谈举止，敢于把思政课打造成为良好课堂纪律的示范课。

六要有气度。思政课面对的是青年群体，他们正值心理成长成熟的关键期，很多时候面子大于一切。对于教师的严格要求和管理，学生难免会产生抵触心理，有时甚至会公开对抗和争辩。有气度，就是对学生要宽容，要换位思考，充分理解学生；对事要豁达，胸襟大度、不为情绪所奴役，更不小肚鸡肠。

七要有温度。爱是打开学生思想和心灵大门的金钥匙，冷冰冰只会适得其反，有温度才能取得实效。思政课教师要胸怀仁爱之心，做有温度的布道者。有温度，就是要对教学、对学生投入真情感、付出心行动，用大爱温暖感化每一个学生。要从课上走到课下，从一时走向一世，用大仁影响学生一辈子。要对各类思想上有困惑的学生关爱有加，动之以情、晓之以理，确保一个学生都跟得上、不掉队。

八要有尺度。走进学生、融入学生，才能教育引导学生。但走近学生，也不是不与学生保持距离。有尺度，就是要有身份意识，时刻注意维护师道尊严，不能师不师，生不生；要有自律意识，做到心中有戒、心中有畏，不能突破道德底线、触碰纪律红线和法律高压线。

九要有雅度。教师的言行风范是最生动的“活教材”。“其身正，不令而行”，思政课教师不能把高大上、真善美停留在嘴上，更要言传与身教相结合，体现在自身言行中，做到有雅度，用自己优雅的言谈举止示范学生，对人对事公平公正、一身正气，用人格魅力的内在雅熏陶学生。

十要有态度。态度决定行动。清空朗日下高谈阔论不是真本领，暴风骤雨中捍卫真理才显英雄本色。思政课教师要立场坚定、态度鲜明、爱憎分明、言行一致，坚决不做“两面人”。有态度，就是要在任何场合都要敢于捍卫真理、维护正义，旗帜鲜明反对和批判以历史虚无主义、民族虚无主义、政治虚无主义、新自由主义、极端个人主义等为代表的各种错误思潮，用马克思主义真善美揭露其内在的假恶丑；就是要在任何情况下，都要发扬斗争精神，敢于发声、敢于亮剑，不怕惹事，坚决同各种反党、反社会主义、反马克思主义、反人类等的错误言行作斗争，而不是奉行好人主义，选择逃避，甚至是姑息纵容。

（作者：任福义，系天津市中国特色社会主义理论体系研究中心天津科技大学基地研究员）

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