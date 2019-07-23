思政课教学：因时而进 因势而新 因形而活

原标题：因时而进因势而新因形而活

增强思想政治理论课的思想性、理论性是推进其改革创新的根本所在。要推动思想政治理论课思想性、理论性创新，首先要求教师坚守住理论基础要牢、政治标准要高、底线意识要强这样几条硬杠：

马克思主义理论是思想政治理论课程的理论根基。新时代中国特色社会主义思想作为马克思主义中国化最新理论成果，是新时代思想政治教育教学的理论基础和行动指南。思想政治理论课教师在自身的工作学习中，只有夯实这一理论基础，才能固本清源。从事思想政治理论教育教学工作的一线教师，要树立更高的政治标准来规范思想政治理论教育教学的各个环节，做到理论创新有高度，环节创新有标准，思想引领有方向。铸魂育人、立德树人是思想政治理论课教师的重大社会责任，具有高尚的道德情操和人格修养是每一名思想政治理论课教师必备的立身、立学和为人师的坚实基础，是一名合格的思想政治理论课教师所必须坚守的底线。思想政治理论课教师要有堂堂正正的人格，用高尚的人格感染学生。

增强思想政治理论课的亲和力、针对性是实现思想政治理论课改革创新的具体途径，这就要求教师教学做到因时而进、教学理念因势而新、教学方法因形而活。

思想政治理论课教学内容要因时而进。思想政治理论课教学内容应紧贴当前社会实际，把理论教学融入到当下所发生的热点问题和学生感兴趣的问题上来。如对学生进行人生观、价值观教育时可适量增用系列“感动中国”人物事迹，用大量鲜活的人物事迹增强价值观的引领作用。

思想政治理论课教学理念要因势而新。思维方式、思维观念创新是思想政治理论课常讲常新的思想保障，只有思想解放，教师才能敢想敢试、敢作敢为，教学理念的大胆创新关系到广大师生在教与学过程中的实践创新。破除思维定式和传统观念，克服“习惯思维”和“主观偏见”，打破习惯势力的束缚，创新思维方式和思想观念。思想政治理论课教师在教与学的过程中时刻关注国内外最新的教学理念、最新的理论研究成果，时刻保持积极向上的学习心态。只有思想解放了、理念创新了，思想政治理论课教学效果才能真正显现出来。

思想政治理论课教学方法要因形而活。形是载体，活是目的。教学方法的改革与创新直接关系到教学过程是否活跃有序，教学效果达成度是否较高。既要落实教学目标、课程设置、教材使用、教学管理等方面的统一要求，又要因地制宜、因时制宜、因材施教。

（作者：马立国，系内蒙古工业大学马克思主义学院马克思主义中国化教研室主任；王文华，系内蒙古工业大学马克思主义学院党总支书记）

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