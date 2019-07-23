原标题：特色团支部让青年爱上团学工作

最近，安徽科技学院社团联合会主席卫圣十分忙碌。他要组织各个社团的团支部规划团建活动，筹备新型团支部评审会，还要总结各社团的团组织生活、志愿服务等开展情况。

“去年10月，我被选为社联主席，同时兼任社联团支部书记。当时，我对社联工作规律不了解，心情紧张且忐忑。”卫圣回忆，自己上网查资料，请教老师，现在做团学工作已经得心应手，获得感十足。

近年来，该校所有社团均实现团支部建设。学生可以在班级过团组织生活，也可以在社联参加团学活动。该校还集中进行新生班级团支部培训，为基层团建注入活力。

“八一社里都是服役回来的学生，他们开展主题团日活动，组织学生步行前往小岗村拉练。清明期间，青年志愿者协会团支部动员各社团开展文明祭扫活动，1000多人参加呢。今年7月，行舟汉服社、英语学习协会、绿风文学社等社团组成了彩虹支教团开展支教，社团联合会的志愿者还奔赴小岗村开展志愿服务。”卫圣介绍，学校还在社团活动设计中融入新思想，面向全体社团会长和干事开展系统培训，作为思政课的延伸和补充。

“我们发现班上同学们对就业感兴趣，就琢磨开展创业、就业方面的活动。了解集体需要什么，自身融入进去，才能影响、引领同学。”去年9月，该校药物制剂专业的凌佛健服兵役回来，他觉得环境转变很难适应，但忙碌的团学工作让自己沉浸其中，也找到了和同学沟通交流的渠道。

课下，他和团支书一起动员同学参与团学活动，提升班级凝聚力，展示专业整体形象，创新思路方法，促进团支部创新发展。

“之前，老师说什么我们做什么，是执行者的角色。现在自己办活动，要从组织者的角度思考，包括前期准备、会发生什么、如何应对等。”凌佛健介绍，去年10月，他负责青马班前期文件草拟、人员安排、课程协调等工作，不仅锻炼自身，也和更多同学打成一片。

近年来，安徽科技学院将激发团员学生的主观能动性和创造力作为团支部活力提升的源泉，做到团员创意团员提，团员活动团员办，团员服务团员评，提升团支部的吸引力、凝聚力、战斗力。

该校团委宣传部的孙怀迎同学觉得，团委工作节奏比较紧密，自己在团学宣传工作中锻炼了文字组织能力和社交能力，自身也变得有条理、有想法。

“我是凤阳人，学过花鼓，大一时看了学校迎新晚会，觉得学姐们演绎的花鼓和小时候看到的不一样。”该校药物制剂专业的张静是校花鼓艺术团团长，同时也是艺术团团支部书记。她经常组织花鼓社团观看花鼓艺术纪录片等活动，让同学撰写观后感。她觉得，大家写得富有真情实感，只有真正热爱这门艺术的人才能写出这样的文字，这也是主题团日活动的意义所在。

“学习花鼓艺术，和团学工作一样，都是关于教育和传承。每次演出，我家人都来观看，过年家庭聚会，大家都会让我表演一段。我发现很多人真心喜欢花鼓，花鼓应该被更多人知道。”张静觉得，大学生非常有活力，思维也很活跃，应该多学习、传承传统文化。

“学校没有专业的舞蹈老师，但很多同学都能站在舞台上自信地展示自己。这是社团磨练出来的自信，同时也是传统文化滋养的结果。青年学生不仅跳花鼓，更能接受传统文化的洗礼。”该校花鼓艺术团指导老师、团委副书记张聪介绍，青年学生在学习、练习的过程中，对文化有了感情，愿意主动接近传统文化，传承文化。

大一学生裴影影之前对凤阳花鼓并不了解。大一开学，她主动加入花鼓艺术团。“我没学过舞蹈，但我很向往。有人知道我参加了花鼓社团，很诧异，觉得这是五六十岁人跳的舞，作为00后，我要改变别人对花鼓的印象。”裴影影介绍。

刚入学时，裴影影比较内向，通过参加社团组织的花鼓快闪等活动，她变得开朗起来。眼下，她觉得“自己还没跳出学姐们那样的神韵，要在舞蹈中表达出理念，还需要进一步努力”。

“近年来，校团委依托非物质文化遗产教育传习基地，开展教育传习活动，积极推进优秀非物质文化遗产凤阳花鼓、凤画在青年群体中播撒传承，引导和激励青年学生继承和弘扬优秀传统文化，培养有理想的先进文化践行者。”该校团委书记黄立义说。

中国青年报·中国青年网记者 王海涵

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