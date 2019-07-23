原标题：搭平台促交流 2019未来成长计划在京圆满落幕

为给更多优秀青年提供更丰富的艺术交流、体验美学与展现自我的平台,近日,由未来成长计划组委会与奥地利大使馆联合主办的“未来成长计划”之“你好,成为我的你”活动在北京顺利举行,奥地利共和国驻中华人民共和国大使石迪福,国家一级作曲家、前中国交响乐团团长关峡,未来成长计划发起人罗曌青,大提琴演奏家、国家一级演员刘岩,著名心理学家孙聿为等重要嘉宾以及30余名优秀青年出席了本次活动。

活动正式开启 与会嘉宾妙语连珠

当日上午,活动在北京新国贸饭店正式开始,来自各个学校的优秀青年代表陆续到场。未来成长计划发起人罗曌青致词表示希望学员们可以学会拥抱自己的不足并成为未来不会让自己后悔的人。来自北京工业大学附属中学的姜锚与来自哈尔滨第三中学的龚嘉欣与学员们分享了自己的高考经历与追梦路上遇到的阻难,并鼓励学员们坚持梦想,继续向前。大提琴演奏家、国家一级演员刘岩老师生动的为学员们介绍了音乐会外交礼仪并分享了自己在外事活动中的亲身经历。活动第二阶段由著名心理学家孙聿为老师为所有本次活动的参与人员带来了不一样的心理互动体验,帮助大家在团队活动与私密谈话中认识自我,了解自我。

奏响主题音乐会 优秀青年演绎获好评

当日下午,“你好,成为我的你”主题音乐会正式在奥地利大使馆官邸举行。未来成长计划发起人罗曌青致词希望学员们可以通过音乐与艺术体验到人生百味,理解艺术,学习美学。奥地利共和国驻中华人民共和国大使石迪福先生亲自出席本次活动并致欢迎词,表示希望更多热爱音乐与艺术的优秀青年可以通过本次活动了解奥地利,并热烈欢迎热爱音乐的人去奥地利学习。本次音乐会由8名来自不同学校的学员为大家带来的十首风格不同的演奏并获得了大使石迪福先生与前中国交响乐团团长关峡团长的一直好评。活动最后前中国交响乐团团长关峡团长为大家致词并表示很高兴看见新一代的音乐家们能够在奥地利共和国驻中华人民共和国大使馆官邸代表中国与奥地利做文化交流,文化输出。愿意支持未来成长计划做更多的文化交流项目与活动。

美育教育讲座 上演跨时空艺术之旅

当晚,未来成长计划组委会全部代表出席与北京第三十五中学联合主办的美育教育讲座。活动于北京第三十五中学金帆音乐厅举行,著名管风琴大师沈媛老师为大家带来 “从文艺复兴到近现代——一场跨越时空的艺术对话与演奏”为主题的讲座。沈媛老师在短短的2个小时内用音乐厅内的管风琴为我们演奏并讲解了从约600年的艺术史从本次活动出席约700学生与家长,并得到了非常积极的反响。

(责编：冯粒、袁勃)