“一带一路”上的教育共商与共赢

7月，贵州迎来了一年一度的中国—东盟教育交流周，迎来了泰国、马来西亚、印度尼西亚、老挝等东盟国家以及俄罗斯、瑞士、乌兹别克斯坦、德国、蒙古等特邀伙伴国的800余名海外嘉宾，迎来了中国与东盟及“一带一路”沿线国家更加稳固、长远的合作与交流。

正在越来越多国家和地域推行的“一带一路”倡议，与东盟有着天然的联系。

东南亚地区自古以来就是“海上丝绸之路”的重要枢纽。2013年10月3日，习近平主席在东盟国家印度尼西亚国会发表演讲，提出“海上丝绸之路”战略构想，并指出愿同东盟国家共同建设21世纪“海上丝绸之路”。同年9月7日，习近平主席在哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学演讲中提出共同建设“丝绸之路经济带”。

“一带一路”倡议的构想由此形成。

新使命：构建中国—东盟命运共同体

7月22日上午，优美灵动的泰国传统舞蹈《查特里》与中国民族舞蹈《锦鸡与天鹅》，共同拉开了由中国外交部、教育部、贵州省人民政府共同举办的2019中国—东盟教育交流周（以下简称“交流周”）的序幕。“深化务实合作、共享发展成果”，本届交流周围绕中国—东盟高等教育合作、职业教育合作、学前教育合作、高校创新创业合作、汉语国际教育等主题开展深入研讨，探索中国与东盟以及“一带一路”沿线国家在教育、科技、经济、文化、经贸、旅游等领域的密切合作。

中国与东盟国家山水相连、人文相通，是好邻居、好朋友、好伙伴。教育部副部长田学军出席交流周开幕式并在致辞中指出，自1993年建立战略伙伴合作关系以来，双方各领域合作实现了从量的积累到质的飞跃。

政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通。教育在共建“一带一路”中具有基础性和先导性作用，双方的教育交流与合作是推动人文交流的中流砥柱，是促进民心相通的最佳方式。

“教育已经成为泰中合作的重要领域。中国已经成为泰国学生重要的留学目的地。”泰国驻昆明总领馆总领事妮媞瓦娣·玛尼绲在华工作期间，见证了两国教育密切的交流与合作。她希望，两国教育合作能够切实助力泰国4.0政策与东部经济走廊建设等泰国政府发展经济的举措。

当前，在中国与东盟各国大力推动基础设施建设、经济提升、科技创新的重任之下，教育的基础性和先导性作用更加凸显。

新加坡教育部兼人力部高级政务次长刘燕玲也表示，东盟和中国双方在旅游、数字经济、电子商务等领域进行了多方面实质合作。去年在新加坡通过的《中国—东盟战略伙伴关系2030年愿景》标志着双方关系向前迈进了一大步，致力于通过安全、经济、社会文化、科技等领域的合作加强双方关系。

今年2月，习近平主席在2019年中国—东盟媒体交流年开幕式的贺信中强调，要共建更为紧密的中国—东盟命运共同体。这也为中国与东盟的教育交流与合作提出了新要求，赋予了新使命。

新机遇：中国—东盟教育交流更加民间化自主化常态化

今年是中国—东盟教育交流周的第12年。12年来，交流周已经成为中国与东盟教育合作和人文交流的高端平台，成为互学互鉴、合作共赢的坚实桥梁。

“‘一带一路’倡议使得中国与东盟国家的经济、社会、文化和教育合作得以深化。柬埔寨也迎来了更多来自中国的投资者和在柬埔寨工作的中国朋友，以及中国留学生。”柬埔寨教育体育青年部国务秘书图维萨索表示，中国与东盟在高等教育合作的深度和广度，特别是在“一带一路”倡议下的合作，已经达到了前所未有的水平。

“一带一路”倡议为中国与东盟的教育交流提供了新的机遇。近年来，中国与东盟及“一带一路”沿线各国的友谊不断加深，规模不断加大，内容不断丰富，合作不断深入。

如今，马来西亚有来自150个国家的17万多名国际学生，其中大约有18000名学生来自中国。在交流周永久会址的入口处，马来西亚的9所院校精心布置了展台，寻求与中国相关院校的深度合作。

与此同时，也有越来越多的东盟学生来华留学。据教育部统计，2018年来华留学排在前15位的国家中有5个是东盟国家，分别是泰国28608人、印度尼西亚15050人、老挝14645人、越南11299人、马来西亚9479人。

教育为进一步深化“一带一路”倡议提供了智力、人力、技术、文化、情感等多方面的支持。

“除了政府和民间的合作项目，我们也希望创造更多的机会，让两国的大学和职业院校的学生可以到新中两国的企业实习。”刘燕玲建议，让两国学生有机会将理论和社会实践联系在一起，近距离地领略两国卓越企业家的风范，领略两国独特的文化，为未来做好更多的准备。

在共叙友谊的交流周上，中国与东盟的教育交流与合作更加民间化、自主化、常态化。

新期盼：探索更多教育交流合作新路径

“东盟是世界上最大的经济共同体之一，2000年以来增长快速而稳定，但是缺乏熟练工人是一个发展瓶颈，制约着可持续发展，妨碍着企业在技术进步的环境中保持竞争力。”在缅甸克耶邦发展和社会事务部部长昂觉泰看来，优质人力资源的不足，成为缅甸经济社会发展的障碍。

根据商务部的统计数据，今年1—6月，“一带一路”沿线国家对华投资额增长8.5%，其中来自东盟的实际投入外资金额同比增长7.2%(含通过自由港投资数据)。投资的增长，需要更强有力的教育支撑。

因此，“务实合作”是本届交流周的主题，也是国内外院校的期盼。他们希望，教育合作能够根据当前基础建设与可持续发展所需，有针对性地培养国际化的技术人才。

2017年“升级”为高职院校的贵州装备制造职业学院，承办了交流周中国—马来西亚大学校长论坛，希望通过服务性参与，助力教师“走出去”。其实，贵州装备制造职业学院的机械工程、汽车工程、建筑工程等传统优势专业，也正是东盟很多国家现阶段急需的人才培养方向。交流周将帮它找到更加精准的合作伙伴。

从政府牵头到学校之间自主探索，从学位课程到短期培训，从专业合作到订单式培养，从实地学习到远程互动，如今，中国与东盟各院校的合作形式在创新中不断丰富。在此基础上，很多院校代表不约而同地表示，希望建立更多科研人员的学术交流与合作平台，为急需领域联合培养更多高端人才。

共商与共赢，无论是中国院校还是东盟院校，无论是高等教育还是职业教育，无论是高科技专业还是传统制造专业，在交流周这个包容互鉴的平台上，根据各自的期盼，创新的火花不断迸发，就像贵州这样多彩。（张东）

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