北大“薪火计划”助推青年扎根基层

近日，北京大学举行2019年赴基层和西部地区就业毕业生欢送会。会场内一片红色海洋，数百名2019届毕业生，与师生校友共话临别的不舍与奔赴基层的选择。

“什么是北大人的气质呢？我想，应该是对这个国家和民族始终抱有温情和敬意，对他人的不幸和苦难拥有感通的能力；是一种透着韧劲的温柔，一种智慧而悲悯的情怀。”法学院2015级本科生刘柱材发言时说。

欢送会上，两名选调生校友代表郝壮敏和毕鹏与4位即将奔赴基层岗位工作的2019届毕业生，各自分享了他们基层工作的经历与选择基层的初心。

近年来，北京大学认真学习贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，深入实施“红绿蓝”三色就业战略，鼓励毕业生到祖国和人民最需要的地方去，始终把引导毕业生到基层和西部地区就业，作为就业工作的一项重要内容。

2019年初，北京大学提出深入基层“薪火计划”，在五四运动100周年和新中国成立70周年之际，在育人工作中进一步强化思想引领，教育激励青年学生把热爱祖国作为立身之本，将深入一线作为成才之基，奉献祖国、奉献人民，努力做新时代的“追梦人”和“圆梦人”。

该计划被概括为“十百千万”四个关键词，分别对应：联系10个重点省份举办省情日、省情周活动，选拔100名选调生校友导师并邀请回校开展百场“我在祖国基层”报告会，为1500余名北大选调生建档立卡，发动1万名学生以主题党团日和各类社会实践的形式，走出学校、深入基层，在实践中学习。

选择：传承北大人的家国情怀

北京大学的毕业生找份“好工作”不算难事。

据了解，2018年北京大学的总体就业率达到98.02%，多年保持高位稳定。同时，在英国《泰晤士高等教育》2018年《全球大学毕业生就业能力排名》中，北京大学位列第19位，连续多年蝉联内地高校毕业生就业能力榜首。

“我本人就来自基层，也很想到基层去做一些实际工作，当时觉得这个机会很不错。”提起选择选调生，2012届法学硕士毕业生王海南说。在北京大学，选择到基层工作的毕业生并不少。据该校学生就业指导服务中心数据统计，自2010年以来，全国累计已有北大选调生接近2000名。

2016年，北京大学环境科学专业的郑明凤硕士毕业后，跨越大半个中国，来到了新疆阿克苏地区库车县。他告诉记者：“我也是农村出身，想要了解基层的问题就需要到基层中去。尤其我们接受了这么优质的教育，更需要回馈社会。”

郑明凤认为，北京大学毕业生选择扎根基层是北大人家国情怀的一种传承。他说，“自有选调生以来，每年都有师兄师姐放弃北上广的高薪、大城市的户口到基层去。我觉得这需要勇气，没有回报社会的信仰，没有想着国家和民族的命运，很难作出这样的选择。”

樊志璞是北京大学药学院2013级本科生、2017级硕士研究生，今年毕业之后即将赴内蒙古自治区工作。她是一位蒙古族姑娘，家住内蒙古的一个县城，“那里算不上富裕，但人们的生活水平还算不错”。

谈到回到家乡就业的选择，樊志璞在欢送会上讲述了一个身边的故事：叔叔家5岁的弟弟突然发烧，家人第一反应不是去医院看病，而是去一个小药店配药，配药的阿姨仅仅凭着家属的简单描述就开出药方。

看到家乡的人们还没有正确的用药就医常识，在需要及时寻医问药的时候得不到正确的指引，她决定参与学校的用药安全实践，在乡镇举行安全用药科普讲座，为基层群众发放常用药品，并为他们讲解如何正确使用。

有一次讲座结束后，一个小女孩拉着她的手说：“姐姐，以后我也想上北大，我要当医生给奶奶看病，这样奶奶就不怕没钱去医院治病了。”

从那时候起，樊志璞下定决心，“基层医疗工作的一点点进步，或许能给老百姓的健康带来巨大的帮助，所以，我要回到家乡，到基层去。”

2018年是北大120周年校庆，新疆选调生、现任新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县皮拉勒乡党委书记的钟梓欧受邀参加本科生毕业典礼暨学位授予仪式，他送给师弟师妹们三句话：第一句话，选择很难，但经历风雨之后彩虹会更美丽；第二句话，基层很苦，但脚底踩泥之后心里会更踏实；第三句话，边疆很远，但读懂祖国之后人生会更精彩。

坚守：在基层大熔炉淬炼成钢

刚到南疆时，郑明凤就遇到语言不通、饮食习惯不适应、风俗习惯不了解的难题。为了更快地融入当地生活，郑明凤给自己取了一个维吾尔语的名字，每天都用自创的“一五一十”法来学习维吾尔语。

最初接触维吾尔语的郑明凤，对周围的一切都充满了强烈的求知欲，“我一有空就去找老乡聊天，这叫啥、那叫啥，追着人家问。我不仅学会了一门语言，还收获了老乡的亲近和信任”。

“天地广阔、大有可为”，这一句话被多位基层干部频繁提及。

王海南介绍，自己到基层先后经历了兴奋期、体验期、徘徊期、成熟期4个阶段，当面临是留基层还是回省直机关的选择时，他最终选择留在乡镇为当地群众做点实事。

他告诉记者，最令他感到高兴的是，在他和班子成员共同努力下，今年年底，该镇于塘坊村的“土地增减挂钩项目”将让426户村民住进新楼房。

在基层工作的获得感，北京大学中文系硕士毕业生宗立冬也深有体会。回顾自己近6年的基层经历，宗立冬指着照片，用“一张床”“一碗面”“一栋楼”“一班列车”“一座小镇”来概括，风趣幽默但也格外真实。

2013年从北京大学毕业，他就来到宁夏利通区金积镇。从文书、秘书到团委书记、驻村第一书记，再到副镇长、乡长、党委书记，6年时间里他把基层岗位“做了个遍”。

在走访调查之后，他意识到想要实现乡村振兴，必须有科学合理的产业规划。于是，他结合乡镇实际，主持编制规划方案，建设健康产业园。几年时间，他的一双手在不知不觉中有了一层厚厚的硬茧，同时也赢得了当地百姓的认可。

支持：让有信仰的人更有力量

据了解，2018年，北京大学首次提出并实施“红绿蓝”三色就业战略，分别对应基层红、国防绿和国际蓝。近年来，北京大学赴基层和西部就业的毕业生人数大幅增长，2019届毕业生到国家重点地区和重点领域就业人数继续稳中有进。截至7月初，赴基层和西部地区工作的毕业生已达559人，再创历史新高，其中429人签约29个省（区、市）的定向选调生和人才专项引进项目。

与此同时，分布在全国各地的北大选调生一直是全校师生“最牵挂的人”。每年毕业季，学校都组织专场座谈会，书记和校长与即将奔赴基层的同学深入交流，彼此交心；每次出差时，看望当地的选调生已成为学校领导、老师们的固定安排。

北京大学2019年毕业典礼上，校长郝平以《做永远向上的青年》为题发表讲话，他向在场毕业生介绍说，2018年自己到延安看望选调生。一位90后的北大毕业生，主动请缨到贫困村工作，初春时节，为了给刚刚开花的苹果树保暖，让老乡们有一个好收成，他在山上坚守了三天三夜，老乡们伸出大拇指夸赞他是一个“好后生”。

在2019年赴基层和西部地区就业毕业生欢送会上，北京大学党委书记邱水平嘱托毕业生：服务基层西部，一要心系家国、忠贞向党，保持政治上的清醒与坚定，做政治过硬的干部；二要干净做事、规矩做人，时刻提醒自己扣好人生第一粒扣子，做清正廉洁的干部；三要担当使命、永久奋斗，面对人民谦逊好学，遇到困难挺身而出，做脚踏实地的干部；四要心胸开阔、快乐生活、身体健康，做素质全面的干部。（杨宝光）

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