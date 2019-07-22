学校管理须落到实处 莫让“严禁”成“言禁”

原标题：学校管理莫让“严禁”成“言禁”

当下的学校教育教学管理中，“严禁”可以说是一个高频词语。身处教育教学第一线的广大教师，几乎随处可以看到、经常可以听到一句挨着一句的“严禁”语言——严禁体罚与变相体罚学生，严禁在职中小学教师进行有偿家教，严禁学生在课间奔跑追逐，严禁任何形式的考试作弊行为……

“严禁”即“严格禁止”。既然是“严禁”，就应该做到“令行禁止”，确保“言必行，行必果”，使被“严禁”的现象、事项、情况等，不再出现或发生。然而，很多时候大家看到的结果却是，被“严禁”的现象、事项、情况等“屡禁不止”，时有发生，或者是“稍作停顿”后又渐渐地开始“重复着昨天的故事”。

原因何在？因为在一些区域一些学校中，“严禁”仅仅、往往是写在纸上、喊在嘴上，并没有真正地落到实处，成了典型的“言禁”。

如何让“严禁”不至于成为“言禁”呢？笔者认为：

一是要坚持正面导向，尽量少用“严禁”。

譬如治水，总是用“堵”的办法肯定是不行的，因为堵住了这一处却来不及、堵不住其他很多地方；即使是暂时堵住了，也总是提心吊胆，谁也想不到什么时候水位会猛升暴涨；更何况“堵”到了一定程度，堤坝就承受不住水的压力，很可能一触即溃，后果不堪设想。所以，治水必须做到要“堵”“疏”结合，以“疏”为主。

事情不同，事理相通，学校的教育教学管理同样如此，要尽最大的可能结合学校教育教学实际，正常地予以正面导向，如教育教学管理人员率先垂范、以身作则，寻找、发现、树立教育教学的榜样，讲教师中随处可见、唾手可得的平凡故事、感人事迹，等等。正面导向最能够激发教师满满的正能量，让广大教师能够在积极、健康、愉悦的氛围中尽心尽力工作、齐心合力奋斗，尽情享受教育教学的获得感、成功感、幸福感。

二是要坚持实事求是，切实维护“严禁”。

不可否认，无论学校怎样坚持正面导向，尽量少用“严禁”，但是，总会有极少数、极个别的教师会有意或无意地触碰“严禁”这条红线的。而“光听打雷不见下雨”“雷声大雨点小”所产生的不良作用、负面效应等，大家都是有目共睹的。所以，一旦有极个别的教师不幸触碰了“严禁”，学校管理者就必须坚持实事求是的原则，理直气壮、旗帜鲜明地维护“严禁”的严肃性，让触碰者付出应有的代价，受到应有的惩处。

这样处理，触碰“严禁”红线的教师会心服口服，“吃一堑长一智”，今后会自觉地远离“严禁”；广大教师也会引以为戒，“有则改之，无则加勉”。否则，“红线”将不“红”，“底线”将无“底”，不仅会让“严禁”情何以堪，而且会对自觉遵守纪律、规定、条理、细则的广大教师产生不公，更会导致对今后学校的教育教学管理产生消极影响。

三是要坚持未雨绸缪，引导远离“严禁”。

众所周知，“严禁”是条红线，触碰不得，一旦有教师触碰了将损失很大，后果是严重的。而承担触碰“严禁”这条红线所带来的损失、后果，绝不只是触碰者本人，还有其家人、学生、家长、同事、学校管理者、上级行政主管部门，等等。因此，学校管理者要始终牢记自己的使命、责任、担当，要自觉养成一种习惯，形成一种品格：经常走进教育教学现场，自觉融入广大教师行列，想教师所想，急教师所急，行教师所行，细心观察，善于发现，有所预见，提前介入。

事实上，有些触碰“严禁”红线的行为不是一日两日形成的，平常总是会有苗头或迹象的。这就考验着学校管理者的胆识、智慧、担当、才干，要求每一位教育教学管理人员，毫不犹豫地本着保护教师、保护教学、保护学校、保护教育的立场，坚决将可能触碰“严禁”红线的行为或现象，消灭于萌芽状态。

综上所述，要彻底扭转教育教学管理中存在的仅仅“言禁”而难以落实“严禁”的状况，需要每一位教育教学管理人员提高认识，形成共识，注重落实“三个坚持”：坚持正面导向，尽量少用“严禁”；坚持实事求是，切实维护“严禁”；坚持未雨绸缪，引导远离“严禁”。

（作者为江苏省如皋市安定小学教师）

(责编：实习生(曹雯)、熊旭)