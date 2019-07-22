没论文也能评教授，抓住了高校职称改革关键

高校要让教学重回学校工作的中心，还有许多复杂的工作要做。否则，仅有职称指挥棒转动，教学边缘化现状未必能有效解决。

据媒体报道，近日，南京林业大学副教授蒋华松在今年的职称评审中，在“并无一篇论文、无一分科研”的情况下，“全靠的是他平时课堂教学的表现和成绩”成功入围，获评教授职称。

有媒体报道时说，南林大这一教授评审政策，在全国高校中都堪称创新之举。

没论文评职称，抓住职称改革牛鼻子

其实，类似这样的事情，这两年全国各高校多有。去年也差不多是在这个时候，媒体曾报道过南京理工大学的职称评审改革，核心内容也是强调“在以教学为主型教师的职称评审上，发表论文不再是必备条件。”两个学校的职称改革具体政策可能不尽相同，但从报道看，基本理念是一样的。

高校这样的改革，在媒体上经常被称为是“职称评审新政”，它代表的理念和方向，当然应该鼓励。类似这样的改革一出笼，就颇受舆论关注，其实反映了社会各界对大学里普遍存在的“教学边缘化”现象的深度焦虑。高校类似这样的改革探索，都是对社会关切的积极回应。

毋庸讳言，高校教学被边缘化这一现象的形成，职称评审政策是非常关键的因素。但这一问题的形成，还有其他许多方面的因素，南京林业大学等院校职称评审新政，应该说抓住了解决这一问题的牛鼻子。

让教学回归中心是个系统工程

但是，从媒体报道看，这些高校近年来所谓“职称新政”中解决的，多还是一些个案问题。以南京林业大学这位蒋华松老师为例，他因教学出色，在学生中有相当高的知名度。

问题是，类似这样个案的解决，能在多大程度上推动制度的变革？高校要让教学工作，或者说，让提高培养质量重新回归学校工作的中心，还有许多复杂的工作要做。否则，仅有职称指挥棒转动，教学边缘化现状未必能有效解决。

自20世纪90年代末高校扩招以来，很多学校、专业师生比不合理的问题长期未能得到解决，比如，师资紧缺、教师教学工作量普遍偏高、许多专业课也大班教学，满教室乌泱泱一片等问题。作业批改、课堂讨论等，都已流于形式，根本没办法得到有效组织，教学质量的下降也是明摆着的事情。

如今“职称新政”推行后，通过细化教师岗位，一批教师走教学型道路，可以适当增加教学工作量来解决大班上课的问题。

但是，从长远来看，高水平师资紧缺的问题，无法简单通过增加教师教学工作量的办法来解决。

高校教师职称评价不妨引入学生评价

一些高校在职称评审中，在降低科研论文发表要求的同时，对“教学型”教师以获得各类教学奖为评价标准。比如，有学校的政策是一个省级教学成果奖相当于一个国家级科研项目，其实这种要求，某种程度上也是一种“换汤不换药”。

引导教师把获奖作为教学目标，学生未必能够真正从中受益。而真正提高教学质量，需要教师做大量琐碎的工作，其中很多甚至是很难有显示度的。

那么，学校在打破唯论文是举的标准后，如何确立公正科学的评价标准？比如，既然教学面向的是学生，那么，不如赋予学生某些话语权？

事实上，在高校评价机制改革的过程中，回归教学本身、弱化论文等评价指标是大势所趋，但是，我们也无需对论文评价机制本身的评价过于负面。

对于很多教师来说，“一刀切”、唯论文发表数量的评价机制固然弊端多多，但是，教师真正要上好课，要及时更新教学内容，就必须密切关注学科前沿，围绕教学认真从事学术研究。研究的成果并不一定非要以学术论文的形式发表出来，但以知识传播为目标的研究工作须臾不可放松，这是大学老师的基本责任。

事实上，值得警惕的是，眼下大学里“无一篇论文、无一分科研”的老师数量其实不少，但未必个个都像蒋华松老师那样“独具教学魅力而口碑颇好”。

(责编：实习生(徐玮辰)、熊旭)