原标题：人工智能助教师专业发展的“荷塘效应”

近几年，中央电化教育馆、华中师范大学和华南师范大学共同开展了“信息技术支持下的区域研修模式研究及试点项目”研究。湖南省株洲市荷塘区作为项目试点区域，从2016年开始，就率先整体开展和推进“网络研修四项行动”，力求改变教师观念、创新教研模式，促进荷塘区义务教育优质均衡发展。

突破难题，培训模式形成新格局

传统教研模式和培训方式面临三个急需破解的难题。一是教研活动组织难。受时间和空间制约，教师研修活动组织极容易出现“参与面不大、参与度不高”的问题，直接导致受益人数少，活动流于形式。二是价值追求协调难。教研员的主导作用和教师的主体作用难以理顺，教研员追求的价值与实现的目标和教师专业成长、个性发展的目标偏差较大，直接导致教师参与研修的主动性不足。三是研修数据采集难。研修活动的资源汇聚与优化、任务协同与研究的相关数据采集困难，直接导致教师个性研修、自主研修、反思改进缺乏精准数据的支撑。

2017年，为了解决“三难”问题，荷塘区开展政企合作，联手北京中庆现代技术股份有限公司，应用人工智能和大数据分析技术手段，统筹推进区域内和校际间的管理互通、协同教研、研训联动、质量同进、文化共建和项目合作，发挥名优教师的示范引领作用，转变教师的教育观念，实现精致化的“研”，达成个性化的“修”，助力教师个性发展。

创新发展，信息技术支持新模式

“基于网络赛评课活动为载体、线上线下相结合”的课例研修新模式。荷塘区以网络赛课评课为抓手，开展“说课、授课、评课、反思、改进”课例研讨活动。推动教师应用“大数据分析”进行比较与反思，构建“主题确定—协同研磨—赛评结合—反思改进—重建延伸”的区域线上线下课例研修模式。荷塘小学教研主任唐伟说：“线上线下双管齐下，整合资源，让信息技术在教育教学中效应最大化；全区老师有理有据的科学观课、评课，实现同步学习、共进互补。作为执教者，老师们同帮互助，大胆点评，促进了我自身专业的发展”。三年来，全区开展线上线下相结合的课例研修活动5轮次，参与课例研修的教师多达75127人次，形成优秀课例602个，汇聚优质资源5000条，有效推动了信息技术与教学教研的融合创新，提升教师课程领导力。

“以学科名师工作室为主导、教师工作坊支持下”的主题研修新模式。基于“名师引领、团队协同、和谐发展”的主题研修方式，在信息技术的有力支撑下，借助网络平台开展各种研修活动，强调多元体验，相互学习先进的教育理念、独特的教学风格和灵活的教学方法，并通过渗透和辐射到所在学校、学科和区域。湖南省特级教师袁灿英应用这种新型研修模式，带领团队开展多次线上线下指导交流，这就是教师发展的“荷塘效应”。

“以网络联校为依托、直播课堂支持下”的同侪研修新模式。基于网络环境，应用信息技术，通过“虚拟社区”线上研讨与“面对面”线下研讨相结合，荷塘区首创“教师学共体”研修方式，开启远程互动教学直播新模式。目前，直播课堂同侪研修已经成为荷塘区教师专业提升的常态方式，已组织开展了多种多样研修活动，包括新进教师专业素养培训、教师工作坊研修、网络赛课等。区级骨干教师谭智文老师说：“入职短短两年来，我从一个怀揣着教师梦的懵懂少年成长为区级骨干教师，还踏上了湖南省小学数学教学比武一等奖的舞台，撰写的十几篇教学论文在省、市获奖。我最想做的就是把感恩之情献给荷塘区教师同侪研修团队，献给促我成长的伙伴们。”

智能融合，精准教研发展新技术

智课终端内置AI课堂分析评测系统，将弗兰德斯课堂分析法和OCR识别、人脸识别、行为识别等多种人工智能技术相结合，通过建立数据分析模型，从多个维度，包含教师的讲授、板书、巡视和师生互动，实现对课堂教学全过程和课堂环境的智能评估。实时生成的分析报告能够精准揭示每个教师的有效教学行为与教学效果之间的相关或因果关系，帮助自我反思和自我认知，找到改进课堂教学的着力点和方向。（李阳 韩永斌 刘阳）

(责编：孙竞、熊旭)