原标题：家政专业进高校是对社会需求的回应

家政专业进高校 是对社会需求的回应

教育部职业教育与成人教育司近日提出，教育部高度重视家政服务人才的培养培训，将重点做好完善专业结构，扩大培养规模工作。每个省份原则上至少有一所本科高校和若干所职业院校开设家政服务相关专业。

在传统观念中，家政岗位大多是保姆之类的服务工作，与本科生风马牛不相及，更与高等学府毫不相干。然而，看似不起眼之事，却蕴藏着很深的学问。

家庭是社会最小的单位，是人们最初生命孕育和成长的微型社会组织。《周易·家人》指出“正家而天下安矣”，《礼记·大学》更明确指出“齐家、治国、平天下”，其中齐字除治理之外，还有整理之意。可见，我国自古就有重视家政的传统，其对社会的意义不可忽视。

随着社会进程不断推进，经济的持续增长，人们的工作和生活方式发生巨大变化，同时，人们对生活品质的要求不断提升，越来越多的现代人希望从家庭日常琐碎事务中脱离，这就要求社会提供高质量多元的家政服务。据《2019中国家政服务行业发展剖析及行业投资机遇分析报告》显示，2018年中国家政服务行业市场规模达到5540亿元，2020年预计突破8700亿元。

然而，由于家政劳动工作发生在私人家庭空间中，导致正规的劳动监管部门不能像对开放性的工作场所一样有效监管。再加上我国家政从业者多不具备高学历，短期培训和低廉价格让许多人低门槛涌入。低素质、低服务造成服务纠纷不断，导致雇主和家政服务人员的信任关系不断降级。一些不良的行为往往成为媒体曝光的焦点、社会关注的热点，一系列问题形成连锁效应。

目前中国家政学的发展仍不成熟。究其原因，一是没有正规教育，缺乏专门的家政学人才；二是家政学理论和实务尚未普及，也未被更多的人所了解；三是宣传少，社会对家政学普遍存在偏见；四是长期以来，忽略家政学在提高人口素质方面的重要作用。

事实上，家政在国外是很有前景的职业。在英语中，家政学称为Home Economics，意指在经济基础上治理家庭生活，金钱、时间和精力等的合理利用组成家政学的主要内容。

在美国，近千所高校设有家政系，不少学校有硕士和博士学位。知名家政学专家杜威曾指出，“对美国人而言，再没有其他目标要比发展家政科学更为重要的。”此外，美国政府还出台“家庭照顾计划”，从事家政工作的人被称为“家务助理”。家政行业在日本也很发达，家政研究领域涉及社会学、美学、工艺学、膳食学、服装学、住宅学、保育学、康乐学、生理学、遗传学、人才学、家庭经济学、家庭教育学、儿童心理学等。

毋庸置疑，家政，是一种技能，更是一门学问。家政服务业是现代服务业的重要组成部分，是满足家庭生活需求的重要民生工程。

教育的最终目的是为了培养适合社会需要的人才，在大学设置家政专业是应时代所需。针对我国家政服务发展存在的问题，在高校本科阶段和若干所职业院校开设家政服务相关专业，从专业性和规范度出发，在提升家政服务人员技能的基础上，科学系统的指导，统筹加强培养家政服务管理和督导人力资源，从而确保家政服务行业的可持续性发展，是高等教育的应有之意。

(责编：郝孟佳、袁勃)