原标题：抖音：青少年教育类内容播放量超4752亿 转发超8.5亿

字节跳动公共政策研究院执行院长袁祥

中新网7月18日电 “截至2019年6月，抖音青少年教育类内容短视频数量超过547万，累计点赞量近149亿，累计转发分享量超过8.5亿，累计播放量超过4752亿。优质的青少年教育类内容和创作者成为平台生态的重要组成部分。”7月18日，字节跳动公共政策研究院执行院长袁祥在中国网络社会组织联合会、联合国儿童基金会主办的“2019未成年人网络保护研讨会”上表示，字节跳动致力于利用旗下抖音等多个产品优势，发挥面向青少年教育的有效功能，期待与各界携手共建青少年短视频教育绿色生态。

今年6月，抖音与中国教育电视台《教育传媒研究》杂志、中国传媒大学协同创新中心联合启动旨在推动青少年短视频教育的“青椒计划”，并发布该计划首份、也是国内首份青少年短视频教育研究报告《成长的百科全书—短视频社交与青少年教育研究报告》。《报告》指出，抖音短视频能够通过兴趣化激发、自主化学习、链接化分享、实践化导向，让青少年的知识学习有意愿、有兴趣、有工具、有材料、有动力，使得自主学习、深度学习成为可能，以提升青少年的观察力、想象力、行动力，做新时代的“给力”青年。

《成长的百科全书—短视频社交与青少年教育研究报告》

“当代青少年是移动互联网的原住民，对于他们来说，知识有着与传统认知不一样的新形态，学习的方式正在演进，他们需要更新颖的知识形态和更有趣的学习方式。抖音短视频由于兼具'短与故事化'、'丰富与易得性'、'分享与社交化'、'可搜索性'等特征，汇聚了大众的知识结晶，集合了传统精粹与世界万象、基础教育与成长进修、生活智慧与职场技巧、自然科普与社会通识等内容，对于青少年来说，抖音像是一个'成长百科全书'，他们完全有可能从中各取所需，实现并获得成长。”袁祥介绍，为进一步发挥短视频在青少年教育领域的积极作用，抖音根据“青椒计划”，为优质青少年教育类内容创作者开通5分钟权限，给予更广阔的创作空间，号召平台有能力的创作者积极创作青少年教育类优质内容。

此前，为了让易地扶贫搬迁的儿童更好地融入社会，字节跳动以“互联网+公益+教育”的模式，启动益童乐园项目，助力当地贫困儿童的融入社会。除了在线下集中安置区建立益童乐园外，还基于公司研发AI教育产品，在线上为当地提供教育扶贫科技支持。袁祥表示，字节跳动将联合更多的社会资源，在全国更多的易地扶贫搬迁点，建立益童乐园，也将继续以短视频内容为载体，帮助贫困地区儿童提升学习能力、开拓认知视野，与专家学者、社会大众一起努力，在丰富平台生态的同时，更好地赋能青少年的健康成长。

据悉，抖音和共青团中央共同发起“我要笑出国粹范”活动，大力推广传统文化精粹；与七大博物馆联合推出《第一届文物戏精大会》累计播放量突破1.18亿，点赞量高达650万；与中国科学院科学传播局等机构等联合开启“DOU知计划”，以13名中国科学院、中国工程院院士和52名知名科学家为引领，推动全民科普。

抖音通过简短的内容、多元的形式和便捷的渠道，将复杂的知识简单化、将专业的知识大众化，让知识的传播浸润到生活中，用声音和影像的组合奇迹，展示了海量丰富的知识素材，形成一幅上下滑动的跳跃之书，让青少年看见世界之美，助力青少年在数字时代的健康成长，引导青少年为社会进步蓄力，为文化传承添彩。

(责编：冯粒、袁勃)