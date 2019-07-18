教育部联合中央媒体启动2019年全国教书育人楷模推选活动

为宣传庆祝第35个教师节，热烈庆祝中华人民共和国成立70周年，广泛展示新时代人民教师教书育人事迹风采，教育部联合中央媒体组织开展2019年度全国教书育人楷模推选活动。在各级各类学校广泛动员推选、省级教育部门择优推荐，经活动组委会对各地推荐的候选人审核基础上，确定64名全国教书育人楷模候选人，并经中央媒体向社会公布，接受公众投票。

64名候选人均来自教育教学一线，涵盖基教、职教、高教各个领域，均获得过省部级以上荣誉，他们在教书育人工作实绩、师德等方面均有突出表现，体现了先进性、时代性、典型性。

据悉，7月18日，人民日报、光明日报、中国教育报刊登候选人名单及简介，教育部门户网站、人民网、新华网、光明网、中青在线、央广网、中国网、中国教育新闻网、中国教育网络电视台等开辟专题网页，同步刊登候选人名单及详细事迹，面向社会公示，接受群众投票。投票时间从7月18日至8月6日，公众可通过手机扫描二维码或登录中国教育新闻网（www.jyb.cn）（具体投票地址为：http://uc.jyb.cn/static/myVote/km2019.html）进行投票。

本届全国教书育人楷模推选活动是全面贯彻落实全国教育大会精神，加大优秀教师集中宣传表彰，营造全社会尊师重教浓厚氛围的一项重要举措。活动在各级各类学校广泛动员推选基础上，由全国31个省（区、市）及新疆生产建设兵团教育部门按照推荐人选基本条件，优中选优，推荐若干名在教书育人方面作出突出贡献、曾获省部级（含）以上荣誉称号的各级各类学校教师作为楷模候选人，报送至活动组委会。中央媒体公布候选人先进事迹，社会公众通过相关网络媒体、报纸进行投票。根据投票结果和候选人情况，由中央媒体、专家学者、历届全国教书育人楷模代表等组成推选委员会，最终推选出10位全国教书育人楷模，将在第35个教师节期间公布。

(责编：实习生(褚昕岚)、熊旭)