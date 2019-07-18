不能以“为学生好”为名伤害学生

近日，有媒体曝出，一名就读于陕西省商洛市商丹高新学校的初一女生婷婷（化名），因成绩不理想频繁遭到班主任老师王某的辱骂。因不堪忍受，婷婷自今年6月14日至7月5日，断断续续录下王某辱骂语音100多条，总时长超过20小时。

据陕西都市快报微博消息，7月14日晚，陕西省商洛市商州区科教体局开会研究对该事件的处理决定。根据区科教体局联合调查组的调查事实，依据《教师资格条例》《中小学教师违反职业道德行为处理办法》等规定，经研究，给予王某记过处分并撤销其教师资格。涉事的其他相关管理、监督人员处理，待区联合调查组调查结束后，将依纪依法做出严肃处理。

可以说，当地教育部门的处理是迅速的，与之前学校对家长的反映不太理睬形成了鲜明对比。

在媒体记者采访中，该校政教处两名工作人员表示，王某的言语是为了爱孩子，刺激孩子的教育方法不当，但出发点是好的。这次迅速处理，能让学校管理人员扭转“为了爱孩子”“出发点是好的”的认识吗？为何在我国师德规范已经明确将不得讽刺、谩骂、歧视学生作为师德红线之一后，仍有教师和学校管理人员，把辱骂、挖苦学生认为是“为学生好”呢？

不独学校教师，不少家长也信奉“棍棒教育”。在教育孩子时用体罚或变相体罚的方式，其理由也是“为孩子好”。教师的做法目前还有师德规范约束，而家长的做法，则被视为是“家事”，别人干预被反呛“多管闲事”，只有在产生严重的伤害后果后才会引起关注。因此，在追究辱骂学生的教师责任后，还需要反思什么是真正的“为学生好”，不能打着“为学生好”的旗号伤害学生。

有些教师所谓的“为学生好”，其实并非真为学生好，而是充满着对成绩不好的学生的嫌弃，他们考虑的是怎样完成考核目标。有网友甚至直接指出，这名班主任教师这么辱骂学生，目的恐怕是逼迫她转班。而教师这么做，是因为当前有的地方教育部门考核教师，就看学生的分数和升学率，把学生的分数和升学率与奖惩挂钩，在以升学率为导向的教育教学和学校管理中，成绩差的学生就不受待见。之前媒体就频繁报道学校、老师歧视差生的种种做法，有的班主任还拒绝成绩差的学生报到。

为此，既要强调师德规范，要求教师必须平等对待学生，又必须改革对学校办学、教师教学的评价体系。前不久颁布的《中共中央 国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》明确要求，坚持面向全体，办好每所学校、教好每名学生，地方政府不能给学校下达升学率指标，不能片面以升学率考核教师，同时要求，要建立学有困难学生帮扶制度，对学习困难的学生进行帮扶。

要落实这一要求，必须追究地方政府用升学率考核评价教师的责任，同时要建立引导教师关注每个学生成长的新的评价体系。比如，教育评价应关注学校是否开齐开足所有义务教育课程，课程质量如何，以及针对学习困难学生，有哪些具体的帮扶措施。

家长所谓的“为学生好”，则是希望孩子按自己设定的模式成长，并把孩子视为自己的私有财产。这一方面是因为家长不懂自己应该履行的家庭教育职责，另一方面则因为家长充满教育焦虑，总希望孩子成“人上人”，于是不尊重孩子意愿，规划孩子的发展。在“为孩子好”的名义下，孩子的压力、负担越来越重。有的家长对不服管教的孩子就采取打骂方式，甚至出现过度体罚致死事件。

真正的“为学生好”，必须首先尊重学生的人格，教育的本质是完善每个受教育者，学校教育和家庭教育的出发点和目标，都应该是学生的人格和身心健康发展。其实，要给学生适合的教育，每个学生有不同的个性、能力、兴趣，不能用一个模式教育学生、一个标准评价学生，好的教育是适合学生的个性化教育，即因材施教。好的教育，也是充满爱的教育，没有爱，也就没有教育，当然，爱的教育，不是说溺爱、纵容，而是从爱孩子出发，为孩子健康成长着想。

（作者：熊丙奇，系21世纪研究院副院长）

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