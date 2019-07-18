过个暑假动辄花费上万元 家长感叹：暑期成了“烧钱季” 

暑期就是“自然醒+任性玩”？记者调查显示，东莞有近半家长在期末考试后就给孩子报了暑期培训班，加上各种夏令营、旅游等，花费动辄过千甚至上万元。不少家长感叹，暑假成了“烧钱季”。

家长心态1： 别人都报了 不报怕落后

近段时间，家有“幼升小”孩子的家长异常忙碌，一些家长铆足了劲儿，不停地奔波市内的“幼升小”培训班考察对比，就是想趁着暑期将孩子送进“幼升小”衔接班，为孩子尽快适应小学生涯早做规划。各种“幼升小”衔接班招生火爆。

“人家的孩子都报班，我孩子不报的话，担心她跟不上。”今年6岁的小语(化名)从幼儿园毕业后，在妈妈唐女士的安排下直接进入了“小学模式”：暑假期间要学习拼音、数学、识字、语言逻辑思维等课程，晚上回家后还有家庭作业。唐女士对此也表示无奈，她本想带孩子回老家的，但小孩幼儿园大班的家长过半数都给自家孩子报名了幼小衔接班，“别人家的孩子都报班了，自己的孩子不学不就落后了？”

家长心态2：自己辅导不了只能补习

即将步入六年级的小涛(化名)面临小升初的压力，暑期妈妈给他报了三个课外补习班，除了白天上课，晚上还要回家做题集。

“这次期末考试的成绩平均分才90分，这么差的成绩小升初怎么去竞争，只能花钱到课外补习。”小涛妈妈说，儿子数学培训40个小时的费用打完折需要7700多元，这还算便宜的，某火教育一个小时要300多元的补习费。整个暑期儿子补课的费用加起来差不多要两万多。“孩子成绩差，我们又辅导不了，只能花钱去补习班了。”小涛妈妈感叹。

记者走访

培训机构如雨后春笋 一小时培训费动辄数百元

记者发现，近年各种兴趣培训班如雨后春笋般地在学校周边“冒出”。在厚街镇中心小学周边的万科城市广场、体育路嘉嘉大厦里面先后开出多家培训机构，有不少还是“一对一”辅导。目前，厚街文创城也在紧锣密鼓地装修，进入招商阶段，已有不少品牌教育机构进驻，堪称“教育一条街”。

除了文化课补习班，才艺培训班也很受欢迎。“之前5月份就有家长过来咨询了，6月份就开始有报名的了。”某舞蹈中心的老师介绍，“目前来报名的已经有三四十名了，根据往年经验预计今年报名人数会达到100多人吧。”

记者走访发现，这些校外的补习机构收费高昂，令人咋舌。有“一对一”辅导机构承诺“快速提分”，吸引了不少学生家长。据了解，某品牌教育培训机构推出的“一对一”的补习班，小学一至五年级收费标准为每小时160元左右，小学六年级收费标准为208元/小时，初中一至三年级收费标准为240元/小时，高中一至二年级收费标准为278元/小时，高三收费标准为298元/小时。

“最低得报40个课时，因为如果课时太少，孩子根本达不到预期学习目标。”某机构的接待人员告诉记者，一次报的课时越多，价格越优惠。（王俊伟）

(责编：实习生(曹雯)、熊旭)