北京毕业生暑期招聘会：“软性福利”成吸引人才砝码

暑期北京地区毕业生就业服务月首场招聘会举行 “软性福利”成了吸引人才的砝码

“2019年暑期北京地区毕业生就业服务月活动”首场招聘会，今天上午在农展馆开幕，102家用人单位现场提供了1500余个岗位。

参加首场活动的用人单位包括北京市自来水集团有限责任公司、北京北辰实业股份有限公司、北京环境卫生工程集团有限公司、北京市首都公路发展集团有限公司等，招聘专业主要集中在营销类、机械类、计算机类、管理类、电气类。从招聘单位对毕业生学历的需求来看，硕士及以上需求人数占比36.5%，本科及以下占比63.5%。

今天的招聘会由市人力社保局和市教委共同主办，招聘企业规格很高，102家单位中有93家是国企或事业单位，而这样的单位历年来都是毕业生求职最青睐的去向。因此，今天的招聘会吸引了大量求职者。

据介绍，今年全国高校毕业生又创新高，北京地区高校毕业生为24万，北京生源高校毕业生为6.8万人，数量比较稳定。在组织招聘会时，主办方发现，企业的用人需求也颇为旺盛，活动通知一发出，就立即吸引了大量企业踊跃报名。

为了广纳贤才，招聘单位也是使出浑身解数，纷纷把诱人的待遇标注在展板上。比如年终奖、五险二金、补充医疗保险等，有的企业甚至把早午餐、哺乳假、健康体检、取暖补贴、生日慰问等软性福利也拿出来吸引求职者。

今天的招聘会主要针对离校未就业高校毕业生。但记者采访发现，应聘者当中真正没有落实工作的毕业生其实并不多，很多人都是已经找到工作，但干了一段时间以后，发现目前的工作跟自己的预期有很大差距，所以才“骑驴找马”，希望到招聘会上寻求更好的岗位。

毕业生小刘告诉记者，虽然现在社会上都在炒作毕业生就业难，但她每次参加招聘会都能找到工作，“只是说工作让不让自己满意。”她在毕业前已经进入一家私企的活动部工作，但当初应聘时，她想做的是活动执行，真上岗了却发现她还需要承担活动策划的工作，这与她所学的专业并不对口。而且全部门竟然只有她一个人，事无巨细，全都由她一个人负责，活动需要执行时，她连找个干活的人都很困难。所以她对现在的工作并不满意，希望在这次招聘会上找一家规模大点的企业。在薪酬方面，她的预期是五六千元，而这个水平多数企业也是可以接受的。

党务工作在这次招聘会上非常受重视。记者发现，很多单位都在招聘从事党群干事、党群管理、党建宣传工作的人。招聘会现场还设立了党员服务窗口，为毕业生提供职业测评、简历诊断、政策咨询等便捷高效的综合就业服务。求职者拿出手机扫描一下二维码，就能进行职业规划、就业能力、创业潜力等测评，测评可以当场看结果，就业指导专家还会为求职者提供指导意见。(代丽丽)

(责编：实习生(黄钰霖)、熊旭)