原标题：职场欺凌引热议 职场“菜鸟”被迫端茶倒水是小事吗？

7月16日起，《禁止职场欺凌法》正式在韩国施行。该法明文规定：用人单位或员工利用其在公司内的地位或关系，超出工作范畴，给予其他员工身体、精神和情绪上的痛苦或导致工作环境恶化的行为属欺凌行为。从今以后，让女职员跑腿、泡咖啡、强制员工表演才艺、聚餐迟到要求罚酒等行为被将列入职场欺凌范畴，受到韩国法律的制裁。

韩国这部法律刚一施行，就在国内引发了热烈讨论。韩国这部法律所涉及的问题，在国内同样存在。一部外国的法律，映照出了中国年轻人的现实处境，激发出了他们对种种职场乱象的共鸣。

在新闻评论区，一些网友表示：如果连泡咖啡、罚酒这样的“小事”也算职场欺凌，他们身边的职场欺凌未免太过司空见惯。在很多人眼里，初入职场的年轻人帮同事端茶倒水、跑腿打杂，都是工作岗位的一堂“必修课”。他们在经历这些的时候，往往会被领导与同事灌输“这是一种锻炼”“这也是为了你好”的观念，职场“菜鸟”无力与整个职场体系对抗，也只能自我麻痹，自欺欺人地相信这些“教导”。

与所谓的“锻炼”相映成趣的，则是职场文化对“情商”的推崇。在这种文化的影响下，员工不仅要完成职责所系的工作，还要在工作时和下班以后与周遭的同事、领导“处好关系”。参加领导组织的聚会是“情商”，接受领导的劝酒也是“情商”，忍受同事讲的荤段子是“情商”，对同事积极吹拍也是“情商”。这些让人感到不舒服的场景，一旦冠上了“情商”的名头，就仿佛天经地义了起来，身在其中者有苦难言，只能期待“媳妇熬成婆”的那天。

面对职场欺凌，很多人一边在网上吐槽，一边想着忍忍就算了。然而，他山之石，可以攻玉，韩国的做法提醒我们：原来，职场欺凌也可以不被看做是一件小事，原来法律也能够保护职场新人的权益。韩国的这一立法创新，无疑是有益的尝试，我们也不妨观察该法正式实施之后，能够取得怎样的成果。如果该法确实有力净化了韩国的职场风气，其他国家便也可以参考其立法思路与理念，解决自己国家的问题。

在这个充满变革、日新月异的时代，年轻人正在各行各业扮演越来越重要的角色，如何让年轻人在工作中拥有更强的获得感，对社会发展而言有着重要的意义。要让年轻人在职场中保持昂扬斗志，就不能让他们总是被欺负。即便不用立法的形式对职场欺凌进行整治，对其加以充分重视也是必须的。

杨鑫宇

(责编：郝孟佳、熊旭)