原标题：莫让电子产品成青少年视力“杀手” 医务人员提建议

莫让电子产品成青少年视力“杀手” 医务人员给了这些建议

进入暑期，记者在各大医院眼科了解到，前来就诊的儿童患者明显增加。医务人员表示，导致“近视儿童化”的一大原因就是孩子过早接触电子产品，尤其是暑期，过度使用电子产品将对孩子的视力造成影响。

北京同仁医院眼科医学视光中心常务副主任 宋红欣：因为我们的电子产品有一定的频闪，这种频闪会加重我们眼睛的疲劳。第二，电子产品的吸引力比普通书本的吸引力可能更强。长时间近距离的注视电子产品，会加重他眼睛的疲劳，造成近视度数的增长。

此外，由于专注屏幕，眨眼次数少，泪液蒸发快，还可能导致干眼症的发生。孩子在接触电子产品时，家长一定要注意控制时间和频率，不能让他们的注意力长时间集中在电子屏幕上。

北京同仁医院斜视与小儿眼科主任 付晶：并不是说我们不能用电子产品，但是一定要知道要适当、要适量、要适度。无论在时间上还是屏幕的亮度上，我们要适当的控制，越小的孩子每次接触的时间就要越短。

医务人员提示：暑期科学用眼很重要

医务人员介绍，暑期是孩子视力下降的高发时段。暑期学会科学用眼对于孩子的健康成长非常重要。

医务人员建议，保护视力要做到：

1、避免长时间连续用眼。在连续看书写作业1小时后，眺望一下远方，防止眼内外肌持续紧张，循环不良眼压增高造成痉挛而逐渐形成近视眼。

2、避免在强光下看书。长期在强光下看书，眼内肌过度调节，会促使近视的发生和发展，强光对视网膜尤其是黄斑区造成损害，使视敏度下降，甚至引起永久性视力减退。

3、坐姿要端正，不可弯腰驼背。靠得很近或趴着做功课或阅读易造成睫状肌紧张过度而引起疲劳，进而造成或加深近视。

4、避免长时间看电视、玩电子游戏。长时间地看电视，玩电子游戏很容易造成视觉疲劳，应严格控制时间。

5、避免乘车、走路时看书。走路时手会时常晃动，乘车时车会不时颠动，可以造成眼内肌持续紧张，很容易引起视疲劳和调节痉挛。

6、多做户外运动。经常眺望远处放松眼肌，与大自然多接触有益于眼睛的健康。

青少年视力最好每半年检测一次

医务人员表示，13岁以下是近视眼的发展期。因此为了预防近视，家长应每半年带领孩子做一次视力检查，同时给孩子建立一份屈光档案。

医务人员建议，家长应该到正规的眼科医院给孩子建立一份屈光档案，这样能养成定期监测眼部健康及视力变化的一个好习惯。

医务人员表示，许多真性近视眼是由假性近视眼发展而来，近视眼到了0.5以下就很难恢复了。因此，青少年视力最好每半年检测一次，及时掌握视力情况，给予正确的干预和治疗。

国家卫健委：“游戏障碍”应早识别早治疗

今年5月25日，世界卫生大会审议通过《国际疾病分类第十一次修订本》，将“游戏障碍”作为新增疾病。

国家卫生健康委昨天(17日)发布了游戏障碍防治专家共识，对该疾病的定义、临床特征、诊断、治疗等进行了系统梳理。

游戏障碍是指一种持续或反复地使用电子或视频游戏的行为模式，主要临床表现包括：对游戏行为的开始、频率、时长、结束、场合等失去控制；游戏优先于其他生活兴趣和日常活动；尽管已经因游戏产生了负面后果，但依然持续游戏甚至加大游戏强度。综合既往相关研究结果，游戏障碍患病率平均约为5%，患者以男性、儿童青少年人群为主，亚洲国家患病率可能高于欧美国家。

游戏障碍可导致一系列躯体问题、精神行为问题及社会功能损害。研究显示，早期的识别、诊断、干预对游戏障碍的预防治疗至关重要。应建立普遍性、针对性的预防措施，提高儿童青少年、家长与学校早期识别游戏障碍的能力，对可疑的游戏障碍患者应及时就诊治疗。治疗措施包括社会心理干预、药物治疗、处理共病等。

专家建议应以修订《中华人民共和国未成年人保护法》为契机，出台保护儿童青少年身心健康的相关法律法规，出台专门规范和净化网络环境的政策措施。并开展针对游戏障碍的药物、社会心理治疗相关研究。

(责编：郝孟佳、熊旭)