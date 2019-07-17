有必要提高篡改他人高考志愿违法成本

对许多人来说，高考承载着他们的梦想，是改变命运的重要转折点。试考完了，填志愿也是一次重要的选择。不过就在近日，浙江、河南却接连发生了两起恶意填报、篡改他人志愿的事件，一个是因琐事发生矛盾，河南中牟一考生恶意填报同学的志愿；一个是因为自己高考没考好，浙江台州一学生篡改了3名同学的志愿。

必须看到，这样的行为并不是恶作剧。众所周知，高考志愿一旦正式填报，就板上钉钉，不能随意更改。高考志愿被人恶意填报、篡改后，意味着考生本应实现的真正志愿将无法实现，很可能被迫去上一个不愿意就读的院校，甚至还要走上复读重考的道路。如此恶意透顶的行为，可能改变的不仅是一个考生的人生命运，也是一个家庭的命运，以其后果之严重，影响之恶劣，决不应轻易放过。

然而，在现实中，这种恶劣行为却并不需要付出多沉重的代价。翻看现行法律，并没有就篡改同学高考志愿作出规范，也就是，没有特定的罪名予以打击。在司法实践中，对于此类犯罪行为，主要是以破坏计算机信息系统罪进行论处。但是，根据《刑法》，该罪名除非“后果严重”，才能“处五年以下有期徒刑或者拘役”，“后果特别严重”才能“处五年以上有期徒刑”，之前就有类似案件被告人，仅被判处7个月有期徒刑。这次浙江台州某学生篡改3名同学的高考志愿，仅被行政拘留10天。之所以被“从轻发落”，其实也于法有据，因为《治安管理处罚法》明确规定，关于侵入计算机信息系统，“造成危害”一般“处5日以下拘留”，情节较重“处5日以上10日以下拘留”。有关部门对陈某处以10日治安拘留的行政处罚，其实已算是“顶格处罚”了。

但是，这样的处罚与造成的社会危害相比，很难体现“罚过一致”的原则。篡改他人高考志愿，以主观恶性、造成危害之严重，却可以得到“法律宽宥”，或是从轻判决，或是行政处罚，只需付出极其有限的违法成本，这种轻描淡写的处罚，无异于对恶行的漠视和纵容，容易引来效仿。这并非危言耸听。近年来，在每年的高考中，篡改他人志愿的恶劣行径并不少见。比如，2012年，河南周口14名学生志愿被改，第一志愿均变成山东某职业学院；2014年，江西3名考生志愿被老师篡改；2016年，山东连续发生两起篡改高考志愿事件……

诚然，作为高考考生，必须提高防范意识，妥善保管账号密码，防止被他人利用，但也不能把希望寄托于受害人“睁大眼睛”。一方面，教育部门应提高技术含金量，考虑采取人脸识别、指纹识别等技术手段，防止过于简单的账号密码被人窃取后篡改。另一方面，还需要立法加大篡改高考志愿的违法成本，可在《刑法》中明确单独罪名、量刑幅度，或者以司法解释，明确将篡改高考志愿等作为破坏计算机信息系统犯罪的加重情节，以此提高违法者的犯罪成本，遏制恶意填报、篡改志愿乱象发生。（刘婷婷 空军军医大学副教授）

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