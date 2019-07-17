江苏最美大学毕业生赵燕喃：为山里孩子打开“外面的世界”

2014年，怀揣着支教梦的赵燕喃坐上了前往贵州山区的火车，在贵州省安顺市平坝县一个群山环绕的小镇上开启了支教之旅。如今，已是南京航空航天大学老师的她，鼓励着更多南航学子投身支教事业。近日，江苏省委宣传部授予赵燕喃江苏“最美大学毕业生”荣誉称号。

在贵州支教时，赵燕喃被安排在黎阳学校教七年级的数学和政治。然而，并非师范专业出身的她，在教学实践上欠了一些火候。为了弥补不足，她开始每周旁听四节课，主动与经验丰富的教师一起备课，还上网学习。功夫不负有心人，在面向全校教师的公开课上，赵燕喃新颖的教学方式、精彩的教学内容获得听课教师们的一致好评。在连续多个学期的期末考试中，赵燕喃所教科目数学、政治的均分及及格率均位列平坝县第一名。

支教之旅画上了句号，离开贵州大山后，赵燕喃依旧没有忘记心中的支教梦。2017年5月，赵燕喃受聘为南航校团委兼职副书记。在她和西藏服务队的积极对接下，一场跨越四千公里的“雪域同心 圆梦金陵”公益游学活动成功举办，如今，已有近50位西藏学子从雪域高原来到南京。

回首往事，赵燕喃依然记得支教出征之时，在旗帜前暗自许诺“要成为对孩子们负责的好老师”，支教至今，她用脚踏实地的行动兑现了自己的诺言。赵燕喃走上了新的工作岗位，但她还继续关注着曾经学生们的成长，她盼望着未来的一天，这些学生都可以走出大山，看一看她口中的“外面的世界”。（杨甜子）

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