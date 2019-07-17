原标题：如何面对短视频上瘾（一线探民生·短视频防沉迷（上））

开栏的话

今年年初，国家网信办指导并组织抖音、快手、火山小视频等短视频平台试点上线青少年防沉迷系统，并于6月在全国主要网络短视频平台全面推广。如何让短视频帮助而不是阻碍青少年健康成长？社会各方可以怎么努力？本版即日起联合本报全媒体新闻平台“中央厨房”碰碰词儿工作室，推出“短视频防沉迷”系列报道，听一听青少年、家长、学校、相关短视频平台等各方的观点和办法。

“孩子一有空就看短视频，一看就是好几个小时”“确实挺浪费时间的，但一看就停不下来”……当下，这样的问题困扰着许多家庭。

火爆的短视频让不少青少年沉迷其中。第四十三次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2018年12月，我国短视频用户规模达6.48亿，用户使用率近八成。去年5月，共青团中央维护青少年权益部牵头发起的一项调查显示，20%的青少年表示“几乎总是”在看短视频，“每天看几次”的比例也接近10%。

短视频容易让人上瘾，但也并非洪水猛兽。家长、学校如何正确引导青少年，让他们在合适的时间、用合适的方式、看优质的短视频，这是更需要我们去关注的。

孩子为何喜欢看？

放松解压逃避现实

“我本来只打算看半小时，可总是控制不住自己。”刚上高一的小冉感到很苦恼，“我明白时间很宝贵，但只有在看短视频的时候，我才能暂时忘记作业、考试和排名。我总安慰自己，一个视频不过几十秒，可谁能想到，看着看着一两个小时就过去了。”

青岛的牟女士刚开始给女儿看短视频的时候，也没想到这会变成一个让自己头疼的大问题。“我看网上那些跳舞唱歌的短视频挺好玩，就想让孩子也跟着学学。结果现在一发不可收拾，一有时间她就抱着手机看，叫她出门、吃饭都听不见。”

短视频之所以让人欲罢不能，大多因其内容新奇、节奏轻快、轻松幽默，抓住了用户的兴奋点。短视频的吸引力，成年人都难以抵挡，更不用说自制力较弱的青少年了。

“在有时间控制、内容筛选的情况下，让青少年适度观看短视频无可厚非。毕竟，他们是网络时代的原住民，他们的学习生活与互联网密不可分。需要我们特别关注的，其实是短视频的沉迷问题。”北京大学教育学院副教授蒋承认为，沉迷既表现在长时间观看，也表现在青少年对视频内容的模仿行为等方面。

中国青少年研究中心少年儿童研究所所长孙宏艳表示，沉迷短视频和沉迷游戏、沉迷网络的心理机制相似，大多出于逃避现实的动机，“青少年如果在家庭、学校中遇到了问题，往往更容易在虚拟世界中沉迷。”

“孩子沉迷短视频是因为短视频满足了某种心理需求，比如孩子喜欢在短视频中‘美化’自己，说明他可能在现实生活中对美存在需求且没有被满足。”孙宏艳表示，只有解决青少年成长中的实际问题，丰富他们的现实生活，才能从根源上解决问题。家长应该给孩子营造良好的成长环境、和谐的亲子关系；老师应该给予学生积极的正向的辅导，帮助他们树立信心、自我管理。

家长应该怎么管？

有效陪伴正确引导

小硕是安徽合肥的一名小学生，平时喜欢在网络平台上观看搞笑类和游戏类短视频，而且一看就是个把小时。

今年3月，青少年防沉迷系统试点上线后，小硕的父亲张先生立即设置密码，在各个视频网站上开通了“青少年模式”。本以为在“用户使用时段受限、服务功能受限、在线时长受限，且只能访问青少年专属内容池”的保护之下，孩子不会再沉迷短视频，可没过多久，张先生就发现，儿子“破解”了密码，还偷偷躲在被窝里看到了半夜。

但张先生并没有立即没收儿子的手机，而是默默观察儿子喜欢观看的内容，并以此为话题与其交流。一说起感兴趣的事，小硕就像打开了话匣子，两人越聊越欢。于是，张先生开始向儿子推荐生活小技巧等有意思、有意义的短视频，并提议一起按照视频里介绍的方法做家务、做手工。“没想到效果特别好，孩子不但不抵触家务劳动，反而在验证了视频里的方法行之有效后，产生了强烈的成就感。”说到这些，张先生很是自豪。

“陪伴是最好的管理。身处互联网时代，家长也要主动学习，寻找与孩子的共同话题，这样才能更好地引导孩子正确上网、正确看待短视频。”安徽省合肥市师范附属小学副校长冯璐说，许多家长一方面担心孩子沉迷短视频，另一方面又担心强制管束会适得其反，往往拿捏不好度。其实，最好的方法就是走近孩子、了解孩子，多带孩子出去走走，培养孩子的兴趣爱好，帮助孩子养成良好的生活习惯。

家长是孩子最亲密的老师，如果家长自身就是短视频的重度依赖者，孩子自然而然也会沉迷其中。“成年人必须作出表率。”孙宏艳表示，一些孩子走出沉迷，也是因为现实生活中亲子关系的变化。当孩子认为现实社交乐趣远远大于网络虚拟乐趣的时候，沉迷就会慢慢淡化。现实生活价值的满足，就是孩子从网络世界走出来的最大动力。

学校怎样应对好？

合理利用扬长避短

前不久，河南郑州丽水外国语学校教师南瑞，与班里孩子一起完成了一项课外实践活动——手工制作端午节香包。南瑞用抖音拍摄记录了同学们制作香包的过程，受到了孩子和家长们的热烈欢迎。“青春期正是张扬个性的时候，把孩子们从被动的观看者转变为主动的创造者，让他们成为视频的主角，他们的表达欲和表现欲就得到了释放。”南瑞说。

除了在授课过程中适度穿插相关短视频素材，增加课堂的趣味性，南瑞还会在班会上推荐一些既有趣又有意义的短视频内容给同学们，比如国家博物馆、国家科研机关的抖音账号，一些歌剧、音乐会的短视频，同时也鼓励同学在班会上分享自己在短视频平台看到的优质内容。

“很多孩子对短视频以及视频博主抱有好奇心，参与短视频的制作可以帮助他们揭开这层神秘的面纱，从而降低沉迷的可能性。”孙宏艳表示，学校应当引导学生去正确认识短视频，鉴别内容的优劣，逐步建立学生的媒介素养，提高对网络信息的分析和研判能力。

在安徽亳州谯城区，各个学校开展起形式多样的“预防学生沉迷网络”主题教育活动，其中就有不少内容与短视频防沉迷息息相关。学校利用班班通、校园广播、宣传橱窗等形式，结合具体的案例，剖析沉迷网络的负面影响，帮助学生正确认识互联网的作用，引导学生自控自律、健康上网。同时，学校还通过开展家访、召开家长会、发放倡议书等方式，提醒每位家长承担起对孩子的监管职责，帮助家长提高自身网络素养，掌握沉迷网络早期识别和干预的知识。

事实上，短视频正在逐步成为人们利用碎片化时间学习的一种方式。有调查显示，关注生活常识、兴趣爱好、人文风俗等轻知识类内容的短视频用户比重超过五成，80%以上的用户在短视频平台上学习过生活小技巧。

从过去的板书到如今音视频的多媒体，教育的形态与方式都发生着巨大的变化。许多教师表示，与其一味禁止孩子看短视频，不如想想如何发挥短视频在教育中有利的作用。只有真正让青少年学会分辨、学会自律，他们才能真正得到成长。

（李婧源参与采写）

《 人民日报 》（ 2019年07月17日 11 版）

(责编：实习生(曹雯)、熊旭)