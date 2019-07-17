原标题：短视频，孩子到底在看什么？（延伸阅读）

稚嫩的指尖在屏幕上飞舞，屏幕上满是冲击性的画面、节奏感强的音乐和动作夸张的表演，这是四年级的彤彤观看短视频的日常。“我写完作业就会看，要是没有大人管，我没准能看一整天。”面对课业与升学压力，网络短视频已成为多数青少年的选择。

在街采中，当被问到为啥爱看短视频时，大多数被访青少年的理由是可以放松解压，少数被访者则是兴趣使然。此外，好奇心和社交需求也是青少年观看短视频的重要原因。在身边的同龄人普遍都看的环境之下，青少年很难完全隔绝与短视频的接触。对短视频的分享和讨论，也渐渐成为青少年社交中的一项重要内容。

青少年看短视频，随之而来的问题，就是会不会沉迷？

“你要是不劝阻，他能一直看下去。”徐女士无奈地告诉记者，她的儿子今年在上小学。自从看了短视频后，就像是发现了新大陆，经常拿起手机就不松手。为了防止他沉迷，徐女士只能采取强制措施，对他使用手机和电脑的时间进行了严格限制。

短视频对青少年的吸引力大，欠缺自制力的青少年容易陷入沉迷。不仅耽误学习，还容易“学坏”，在采访中，不少家长表达了类似的担忧。青少年的好奇心重，对于一些短视频里的不当言行，缺少明确的是非判断标准。正在读小学的小凯就坦言，班上的男生就喜欢课间聚在一起，模仿短视频里的段子和动作，至于好坏，大家都没多想。

虽然存在着诸多顾虑，但在采访中，也有不少人表示，短视频并非一无是处。家长于先生告诉记者，因为自己平时也会看一些游戏解说的短视频，与儿子的这项共同爱好，拉近了父子间的距离，能减少代沟。五年级的小梁喜欢手工制作，她在短视频里找到了新天地，“我跟着短视频学到了很多手工制作的方法，可以自己做一些手工玩具，也就不用整天抱着电子玩具了。”同样热爱手工制作的彤彤，也喜欢从短视频中学习相关知识，并表示“学会了去教同学们，很有成就感”。

目前，由于短视频对青少年的特殊影响，已引起社会各界关注，并采取相关措施。在国家网信办的指导下，市面上的主流短视频平台，已相继推出了针对青少年的“防沉迷模式”。在采访中，“防沉迷模式”得到了大多数家长的支持，但也有不少家长提出建议，认为短视频平台在内容过滤和防沉迷系统上还需精进，在系统认证上也要进一步加强。

《 人民日报 》（ 2019年07月17日 11 版）

(责编：实习生(曹雯)、熊旭)