爸爸不让她玩手机 杭州14岁女孩出走去了武汉

孩子在城站乘车

昨日，浙江杭州一则寻人消息让大家揪心不已：14岁萧山女孩卢佳晨7月15日下午1点半，从萧山新街元沙家中走出，手提纸袋，身穿小白格子连衣裙，家人已经报警。

孩子究竟去了哪里？

截至昨晚记者发稿，最新的消息是查到孩子已经坐火车离开杭州去了武汉。家人和萧山警方已赶赴武汉寻找。

家长不让她玩手机

还拔了WIFI

记者联系了孩子爸爸卢先生。

“当时因为学习上的事，我说了她两句，不让她玩手机，还把WiFi给拔了。”中午出了趟门回到家，卢先生的爱人跟他说，孩子不见了，两人赶快四处找。

卢先生说，女儿今年14岁，体重90斤左右，身高1米58，身穿白色格子连衣裙，手上拎着一个纸袋，带了些换洗的衣服，里面应该有一件黑色的连衣裙。

“手机带走了，但是没有手机卡。孩子出走后，我们报了警，派出所也很帮忙，警察和我们都一晚上没睡，帮着查。”

7月16日早上有了消息。监控显示，孩子曾坐公交车到过湘湖地铁站附近。

一夜没怎么睡的卢先生赶紧赶过去。“急死了呀，心里慌，白天的活也顾不上了。”

“我看了监控，7月15日下午2点50分左右，我女儿出现在湘湖地铁站B出入口附近。”

女孩从城站坐上火车

离开杭州去了武昌

萧山新街派出所是7月15日下午5点多接到的报警。接警后，派出所民警和全部路面巡防队员马上在辖区内展开搜找。

“我们结合后方调阅的路面监控线索，沿路找了，孩子可能去的同学家中也都去过了，没找到。不过后来，查到孩子上了辆公交车，到湘湖附近下的车，一上午警力在湘湖地铁站一带调取监控。”民警说，“孩子可能的社交账号等联系方式，我们也和家属一起一直在看，但截至目前孩子没有发过动态。”

搜找一直在继续。

记者了解到，7月15日晚上孩子曾在城站火车站出现过。

监控显示15日19：52分左右，孩子通过安检进入杭州城站火车站，并乘坐了当晚杭州始发前往武昌的火车，根据列车时刻表，发车时间为22点47分，到达武昌的时间则为7月16日早上7:37分。

昨日下午，记者再次联系了孩子爸爸卢先生，他在电话里说：“我现在已经赶往武昌了，只想尽快找到孩子。”

因为事态紧急，萧山警方兵分两路，一队民警已经和卢先生一道乘坐飞机抵达武昌，另一队则坐火车前往武昌。

截至晚上8点，两队民警都已经抵达武昌，并和当地派出所取得了联系，正共同展开搜寻。（杨一凡 蒋慎敏 陈锴凯）

(责编：实习生(褚昕岚)、熊旭)