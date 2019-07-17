以信息技术提升教学质量需跨越三道门槛

【提高义务教育质量】

近日，中共中央、国务院印发《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》（以下简称《意见》），提出立德树人、全面发展素质教育、切实提高课堂教学质量等一系列要求，释放出进一步深化教育改革的鲜明信号，体现了国家以提高质量作为教育发展核心追求的整体布局。《意见》还提到，促进信息技术与教育教学融合应用，积极探索基于互联网的教学，持续提升教学质量。笔者基于近年来的研究与实践认为，要实现以信息技术为动力持续提升教育教学质量，需要跨越三道门槛。

第一道门槛是教师对技术的欣然接受与常态化应用。从教师层面来看，目前对技术的应用多浮于表面、难以落地。主要有以下几方面原因：很多教师在技术的储备方面存在差异，一些技术手段目前难以驾驭；对教学一致步调的要求，使技术很难得到应用；长期采取的封闭式教学让部分老师认为使用技术会贬损他们的专业。还有的老师认为网络化的开放环境、技术的炫酷会分散学生学习的注意力，不利于课堂教学秩序和质量。结构过于分散的数字化教学资源也让老师很难把握。

第二道门槛是对知识属性变化的认识。网络属性的叠加，使得知识的结构、形态与内涵均发生显著变化，知识的分布式、多方位存储开始出现。当原本作为客观存在的知识遇到网络后，本身由终点变为了超链接。作为数字原住民的年青一代在网络世界长大，这不仅需要课程能够支持他们理解网络世界，还要让他们具备运用抽象和分析推理解决复杂任务和难题的能力，掌握沟通、合作、数据处理等技能。网络属性的叠加，使得整个学校课程，从组织结构到内容形式都发生了巨大变化，海量资源信息的注入，使得中小学各学科课程内容开始全面拓展与更新。但现状是，知识依然被视为“终点”和“真理”，可以超越情景、无关价值而独立存在，这与网络属性产生了极大的冲突。

第三道门槛是对学生角色改变的关注和接受。当学生从传统课堂中的单纯教育消费者开始向教育创造者转变后，对师生关系以及教师专业发展等一系列教育要素产生冲击。长期以来，学生一直是人类文化知识的接收者与继承者，但是伴随着各种数字化工具的出现，学生开始能够自己制作多媒体教育资源，成为教育资源积极的生产者和传播者。学生在进行学习时，从一个知识内容的消费者悄然向创造者转变，学生不再仅仅是被动的学习，而是在主动地创造教育产品。比如，当创客空间被学校引入后，学生通过手工设计、制作等来创造性地解决问题，将他们的设计从理念变成现实。这种趋势下，传统的师生关系不再适合现实情境的需要，如何引导教师关注并接受学生角色的转变成为迫切需要思考的问题。

一言以蔽之，在“互联网+”背景下，现实的、虚拟的、交互的各种场景开始涌现，更多的学习连接被打开，更多的学习渠道被贯通，教育教学获得了前所未有的支持。但我们要清醒地认识到，让技术支撑切实成为教育质量提高的助力，还需要我们正视难关，跨越门槛，帮助学生实现高品质、差异化的学习。（王凯）

《光明日报》（ 2019年07月17日 11版）

(责编：实习生(王子文)、熊旭)