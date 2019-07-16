连续3年设立“国强传媒学子奖助学金” 碧桂园助力传媒教育事业发展

“我想拍摄四川凉山，这是一个做得很棒的扶贫点，我希望能展现当地的人文故事。”7月12日，在第五届（2019）中国无人机摄像大赛—“瞰见祖国美好”特别单元暨首届国强传媒学子公益创作竞赛现场，来自四川大学的参赛选手马明睿介绍。

本届大赛以“江山如此多娇”为主题，由碧桂园联合国强公益基金会、暨南大学新闻与传播学院共同主办，旨在鼓励传媒学子聚焦社会公益、精准扶贫等热点，以无人机航拍的方式，打造优质视频作品，探索祖国山河的壮丽与人文的美好，传递公益价值主张。

融入导师赛制 传递公益主张

自2017年起，为推动国内传媒教育业的发展，支持更多青年在传媒领域深造，碧桂园以国强公益基金会的名义设立“国强传媒学子奖助学金”，已连续三年向清华大学、北京大学等十三所高校捐赠奖助学金。

本次聚焦公益、勇于表达的参赛选手，均来自“国强传媒学子奖助学金”捐赠的高校。比赛中，来自清华大学、北京大学等12所高校共36名参赛选手将各自组成团队，以《瞰见祖国美好》为主题进行公益创作。据介绍，竞赛将历时2个月，各参赛团队将从《城市背后》、《飞翔吧，故乡》、《留守的期盼》三个指定命题中选择其一，以无人机航拍的方式创作作品，参加线上评选。

仪式现场，暨南大学新闻与传播学院副院长张晋升致辞表示，“大家齐聚在这里，是一起做一件有意义的事情。希望各位参赛学员能将这次比赛作为一个起点，获得成长，业务能力能够得到大的提升。”

值得关注的是，为让参赛选手收获更多专业的知识，竞赛还引入导师赛制环节，分别邀请了国内知名的摄影师李珩、孙公甫、詹中天担任竞赛导师，带领参赛学员共同确认选题，拍摄作品，给予专业指导。同时，国强公益基金会还将为每个小组提供2万元的拍摄基金。

“这场比赛是一次相互交流学习、观点交融的过程中。从年轻人的视角中，我们几位导师也能收获新的内容。”竞赛导师孙公甫表示，“航拍摄影并不是一个人的摄影，这场比赛将专业的人集聚在一起，我们期待能够以团队的力量创作优质的作品。”

据悉，为给参赛选手提供更广阔的平台，此次竞赛的所有参赛作品，将同时参选“瞰世界-第五届（2019）中国无人机影像大赛”——“瞰见祖国美好”单元竞选。

聚焦高校教育 关注人才成长

谈及此次竞赛的意义，国强公益基金会副秘书长曾雄表示，“国强公益基金会设立‘国强传媒学子奖助学金’，旨在鼓励和帮助传媒学子更好地完成学业。我们不仅局限于资金的资助，更希望通过这次大赛的平台给予学子们实践锻炼的机会，真正助力高校传媒学子成长成才。”据介绍，自2017年设立“国强传媒学子奖助学金”以来，每年共计可帮助390名大学生。

百年大计、教育为先。实际上，兴学助教一直是碧桂园集团、国强公益基金会所聚焦的重点领域。作为一家注重打造人才的企业，碧桂园将对人才培养理念化为一种价值主张，融入社会之中。在碧桂园集团创始人杨国强看来，企业的发展得益于国家和社会的进步，得益于更优秀的人才辈出。自己和家人能够为推动科技创新和教育发展，促进国家生产力和竞争力的提升、服务国家创新和世界进步尽一份责任，感到由衷的幸福。

国强公益基金会自2007年起多次向清华大学、北京大学、中山大学等十多所高校捐赠或设立专项基金，资助奖励师生，支持高校教学科研和人才培养。自2018年起，广东省国强公益基金会向清华大学捐赠22亿元支持学校基础前沿科学研究、人才培养和高端人才引进，创下国内高校史上最大单笔捐赠额度纪录。

“知识是战胜贫穷的最好利器。”为此，国强公益基金会还设立了仲明大学生助学金、国华杰出学者奖等二十余项教育助学专项基金，资助贫困学子就学。另外，国强公益基金会还创办了国华纪念中学、碧桂园职业学院以及国良职业培训学校，旨在帮助贫困学生和退伍军人学习知识技能，以知识的力量改变命运。

有关负责人介绍，践行“希望社会因我们的存在而变得更加美好”的企业使命，碧桂园集团还将深耕扶贫济困、兴学助教、乡村振兴、科技创新等多个领域，去推动社会的进步发展。

(责编：李依环、熊旭)