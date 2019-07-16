暑期是劳动教育的好时机

劳动没有贵贱，最终是为了帮助孩子们了解和习得初步的劳动技能，形成尊重劳动、热爱劳动的品德和吃苦耐劳精神。孩子爱劳动，方能创造美好生活。

日前，《中共中央国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》印发，引发社会广泛关注与热议。《意见》作为新时代指导义务教育改革发展的纲领性文件，瞄准义务教育和教育教学改革以及劳动教育，旨在全面提升教育质量。暑假即将开始，家长、学校和社会有必要利用暑假，运用多种形式，开展好劳动教育，发挥好劳动教育的综合育人功能。

家务劳动不分民族、无论南北、不论天气，城乡孩子皆宜。家庭是育人的重要空间，家长是育人的重要主体。无论时代如何变迁，经济社会如何发展，家庭的育人功能都是不可替代的。家务劳动是家庭教育的有效形式，是家庭教育的重要载体，是增加亲情的重要纽带。让孩子承担力所能及的家务劳动，不仅有利于强化其作为一名家庭成员的角色意识，也有利于培养孩子的良好品德与情操。整理家务，不仅是体力活，也是脑力活，孩子们收拾房间的过程中可以锻炼分类、统筹管理的能力。另外，指定他们承担一些具体的家务活，如给花草浇水，还能增强他们的责任心，亲身参与营造干净优美的环境，这岂不是两全其美？

结合孩子们暑假期间的学习和闲暇活动安排，教师、家长和社会可以共同组织好孩子们的校外劳动活动。远离自然是城市孩子和乡村孩子的通病，即便是就读于乡村学校的孩子，校园外山坡上的动植物可能也与他们无缘。更有甚者，对自家屋后的树、舍前的花草和蔬菜全然无知。引导孩子们在适宜的田地、山林、草场或劳动教育实验区参加农业生产，观察禾苗生产、感受割麦插禾，相信他们面对饱满果实的麦子、稻谷和各类果树时，一定能更加深刻地体会收获的美好，也会更加珍惜粒粒皆辛苦的“盘中餐”。有条件的孩子也可以去参加各种工业、商业、服务业活动，初步树立职业认知，指引未来职业技能储备的方向，感受各行各业产品与服务的丰富多样以及生产技术的日新月异。

待到9月开学季，学校也可以灵活组织起各种校园劳动。经过一个暑假，操场、墙缝里的杂草很高了，可以拔一拔；教室的门窗和地面可能有了厚厚的灰尘，需要擦一擦……新到的书本，孩子们自己去搬一搬、分一分，新书的香味一定能增加他们对新知的渴望，共同的汗水一定能增进他们的同窗友谊。

其实，无论是体力劳动还是脑力劳动，无论是有偿劳动还是义务劳动，无论是室内劳动还是室外劳动，无论是农业劳动还是工业、服务业劳动，都是为了培养孩子们正确的劳动观念、劳动意识。劳动没有贵贱，最终是为了帮助孩子们了解和习得初步的劳动技能，形成尊重劳动、热爱劳动的品德和吃苦耐劳精神。孩子爱劳动，方能创造美好生活。

（作者系北京师范大学中国教育与社会发展研究院副教授）

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