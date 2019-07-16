大数据是规范校外线上培训的利剑

区别于传统教育模式，线上培训活动依托互联网开展，有其自身特征，给传统监管机制带来不容小觑的挑战。一是在线教育内容更新迭代快。在线教育服务的内容和形态变化非常快，传统的对教材等实体内容的监管方式，往往不符合实际，需要建立动态监管机制。二是跨区域监管困难。由于在线教育机构和服务对象一般不在同一行政区域，出现问题后，跨区域监管、处罚等涉及复杂的行政协调，难度较大。三是对信息安全提出更高要求。在线教育数据汇集便捷，数据量大，数据类型丰富。同时对信息安全和隐私保护等提出了更高的要求。

在线教育这些独特特征，使得传统的监管方式和手段难以发挥有效作用。《关于规范校外线上培训的实施意见》中提出采取“互联网+监管”新模式，改进监管技术手段，“用互联网的方式解决互联网的问题”，建设全国校外线上培训管理服务平台，为各地开展备案和管理工作提供技术支撑，开展基于大数据的监管，将是规范校外线上培训的一把利剑。

第一，实施备案审查制度使监管有根可循。通过对培训机构、培训内容和培训人员等进行备案，并向公众公开备案信息，消除信息不对称，实现对线上培训资格审核和责任的初步约束。依托全国校外线上培训管理服务平台，借助大数据、人工智能等技术，对备案内容与机构实际服务内容的审查和对比，可及时发现线上培训存在的问题，监督培训机构依法依规履行教育承诺。

第二，统一的管理服务平台实现动态监管。围绕信息备案、数据保存、证据保全等，建成全面、综合、系统的在线教育管理服务体系，为教育行政部门、培训机构、家长和学生提供全方位的服务和动态监管。同时，《关于规范校外线上培训的实施意见》提出，培训机构要落实互联网平台信息数据交互及处理能力和个人信息保护制度、网络安全管理制度等，采取安全保护技术措施，切实保障数据安全。

第三，黑白名单和惩处机制强化行业自律。《关于规范校外线上培训的实施意见》指出，建立黑白名单，对符合相关规定的校外线上培训机构列入白名单，对存在违规行为的列入灰名单并限期整改，对拒不整改或逾期未完成整改的列入黑名单。对列入黑名单的校外线上培训机构依法依规严肃处理。黑白名单由省级教育行政部门利用全国校外线上培训管理服务平台对外公布，及时更新，实现动态监管。公开、透明的大数据计算体系，不仅能规范和促进线上培训良性发展，还可以开展基于过程数据的评价，以技术手段强化行业自律。（北京师范大学未来教育高精尖创新中心执行主任 余胜泉）

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