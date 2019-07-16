技能大师为何难成双师型教师 入“门”学历成最大短板

达不到入“门”的学历要求 收入与技能等级不挂钩

【焦点关注】技能大师为何难成双师型教师

近期，不少职业院校启动了教师招聘工作。同时具备理论教学和实践教学能力的“双师型”教师，成为最近招聘的关键词。

福州职业技术学院的教师李壮斌就是其中一位。2013年，虽是大专学历但有着“全国技术能手”荣誉称号的李壮斌被引进学校师资队伍，成为机电工程系实训指导教师。除了担任数控加工的实训教学工作，李壮斌还利用课余时间开办数控技能培训兴趣班，将书本知识与实践技能结合起来，累计培养了800多名高技能人才。

今年初，国务院印发《国家职业教育改革实施方案》，提出多措并举打造“双师型”教师队伍，并在招聘条件、管理标准等方面提出明确要求，特殊高技能人才(含具有高级工以上职业资格人员)可适当放宽学历要求。

不过，记者近日持续采访多家职业院校发现，像李壮斌这样被引进教师队伍的高技能人才尚为少数。技能人才在成为“双师型”教师的过程中还存在一定困难。

学历放宽但还不够灵活

记者了解到，今年的教师招聘工作中，不少高职院校增加了应聘者企业经历的要求，部分实训教师的学历要求由研究生放宽到本科。

江荣是福州市一家技师学院的实训指导教师。来学校任教之前，他曾在企业工作多年，实操经验丰富，常常带学生去参加各级技能竞赛。但仅有大专学历的他发现，按照现在学校的招聘条件，自己很难达标。

“学校现在招老师最低要求是全日制本科及以上学历，而一些实践能力强的技能人才第一学历不高，容易被拦在‘门’外。”江荣认为，要引入有经验的能工巧匠，招聘的学历要求还不够灵活。

同时，江荣注意到，应聘人选中，部分应届生尽管学历过关，但实操能力不达标；有人就算有企业经历，也较少在一线实操过，“很多新老师入职后，还要对实操技能进行重新培训。”

《国家职业教育改革实施方案》明确，从今年起，职业院校、应用型本科高校相关专业教师原则上从具有3年以上企业工作经历并具有高职以上学历的人员中公开招聘，2020年起基本不再从应届毕业生中招聘。

福州职业技术学院人事处副处长陈乐平告诉记者，学校近几年更看重新教师的实践能力，“今年学校招聘的19名教师中，仅有3人是应届毕业生。近3年来，学校加大力度从行业、企业引进教师，招聘中来自企业的教师达到46%。”

不过陈乐平也指出，学校引进李壮斌这样的案例尚属少数。“企业中高技能人才有很多，但进入教师队伍，还要有将实践经验转化为解决问题的能力，需要一定的综合素质。”

收入与技能等级不挂钩影响积极性

尽管学历适当放宽，但高学历人才仍然受到职业院校的青睐。记者调查发现，部分职业院校的招聘公告中，不乏向博士学历人才抛出“橄榄枝”的岗位。

目前，科研能力仍是衡量职业院校师资素质的重要指标，陈乐平表示，“硕士、博士科研能力较强，再加上一定的企业实践经历，更有利于技术攻关和创新，提高技术服务能力。”

以福建省为例，当前，福建中等职业教育队伍的整体构成大部分为本科毕业的教师，2017年高职院校师资中硕士及以上学位的专任教师6232人，占专任教师的51.1%。

推动“双师型”教师队伍的建设，除了科研能力，实践能力与技术业务水平同样重要。然而，相关的考核与激励机制尚未完全打通。

江荣说，作为实训教师，自己虽早已取得高级工程师职称，但学校发工资只与教师职称挂钩，“没有与职业技能等级相挂钩的激励措施，导致教师在考取专业技术职称、提高技能水平上积极性不高。”

有业内人士透露，由于当前市场上高技能人才薪资水平普遍较高，学校工资相对缺乏竞争力。因此，职业院校在高技能人才引进方面存在一定难度。

记者了解到，为推动“双师型”教师团队建设，有学校在招聘广告中提出对取得专业技术职称的教师，在基础工资标准上增加系数浮动。但这一做法仍属个例。

陈乐平介绍，他所在的学校，“同等条件下，谁的职称高、技术服务强、成果多，谁的收入就会高。不过，技能级别与职称，我们学校可以就高聘任。”同时，学校鼓励教师考取技能证书，报销教师考取技能证书所花培训费和考证费的80%。

探索自主聘任实现双向流动

目前，各产业特别是战略性新兴产业对高技能人才需求迫切。人社部职业能力建设智库技工教育专家荀凤元指出，有些特种技能岗位出现“千工好招一技难求”的局面，甚至职业院校也同样出现高技能实训指导教师严重匮乏的问题。

为破解这一痛点，有职业院校在人才引进制度上进行探索，采取自主聘任兼职教师、业界精英等办法，推动企业工程技术人员、高技能人才和职业院校教师双向流动。

今年6月，福建莆田湄洲湾职业技术学院工艺美术学院的教师中，多了两位技能大师。由莆田市人社局命名的许元潘、林伟国玉雕技能大师工作室在学院同时挂牌成立。从业30多年，身为高级工艺美术师、高级技师的许元潘，成了学院客座教授，跨界驻校担任学院的实训教师。

湄洲湾职业技术学院院长许冬红介绍，大师工作室由学院提供经费、场所、教学耗材、实训设备等，大师跟学校教师一样要“坐班”，保质保量完成规定的授课课时，并带动学生踊跃投身创新创业和技能竞赛。在工艺美术学院确立“实践为主、创意为核”的课程体系中，由大师主导的实践教学总量达70%。

同时，不少院校有计划地安排专职教师到企业实践锻炼，提高实践技能。陈乐平介绍，除了从企业引进高技能人才兼任学校教师，福州职业技术学院也鼓励教师到企业兼职，或脱产1年到企业任职，成为“访问工程师”，进而将相关的项目、经验带入教学中，实现双向流动。

为打造“双师型”教师队伍，教育部教师工作司副司长黄伟日前表示，下一步将建立健全分层分类的职教教师专业标准体系，建立“双师型”教师资格准入、任用管理制度，全面落实教师5年一周期的全员轮训，并探索建立新教师为期1年的教育见习和为期3年的企业实践制度。

(文中部分受访者为化名)

(责编：实习生(曹雯)、熊旭)