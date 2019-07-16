90后教师家访四年 手写十万字暖心日记

1992年出生的葛盛有一个外号——“葛大爷”。给他起外号的是他从教4年来带过的学生。

葛盛是南京市科利华中学紫东分校初二（5）班的语文教师。任教4年以来，他利用假期陆续走访了近100名学生的家庭，累计写下10万字的暖心日记，用一种质朴的方式，拉近了师生间的距离。

“期末一结束，我校的一项重大工程家访就开始了。拿起班级花名册，正考虑去哪一家时，一个身影浮现在我眼前。高高的个子，背着书包，平日不善言辞，但精神饱满，从她的眼神中能看出一种柔和的坚定，她和班级中其他女生不一样。前段时间，姜雨晨因生病耽误了一个星期课，虽然多次和她妈妈联系，但还是不放心。”这是葛盛近10万字日记中的一小段，记录了他去家访前的想法和学生的具体情况。

“写日记是为了把学生们真实的情况记录下来，也是给他们留下一份成长的记录档案。”葛盛说，“身为班主任，每走访一户家庭，对我来说都是一段美好的经历。通过家访，才能看到学生背后的故事。”

在得知“葛大爷”要来家访的消息后，姜雨晨觉得非常意外，“总以为没有老师会来这么远的地方家访”。姜雨晨的家离学校有20多公里，每天上学要花1个多小时，她是葛盛家访过程中距离最远的一个学生。

“能够得到学生发自内心的信任，作为教师我觉得特别荣幸。”葛盛一直记得学校前辈的教诲，“与学生平等共处，走进他们、了解他们，与他们共同成长、一起进步。”

为了真正走进学生内心，葛盛针对一些家长平时没有时间陪孩子、青春期的孩子不愿与家长沟通等情况，他借鉴其他教师的实践经验，开始利用节假日带学生们一起走出校园，“行走南京”。

从南京玄武湖的环湖赛到明城墙的历史大探讨，从南京图书馆的读书会到雪天爬紫金山，一次次的课外活动逐渐拉近了葛盛与学生的距离。

每次外出实践都是学生自愿参与，从第一次只有五六人报名到最多一次15人参加，甚至后来连家长也主动申请要求加入。葛盛认为，这样一种外出实践也是“家访”的一种方式，“在这个过程中能全面了解学生的真实状况，让教师不再局限于‘教师’的身份，而是成为孩子们学习路上最忠实可靠的朋友”。

葛盛的家访经历并不是个例。据了解，南京市科利华中学紫东分校的每位教师都在坚持家访，至今已7年。

“让100%的教师走进100%的学生。”南京市科利华中学紫东分校校长陈荣华说，“让每位教师都能走进每个家庭、走进学生的内心，通过面对面交流的方式，带动教师开展深入思考，推进学校爱的教育理念，才能帮助学生更好地成长成才。”（黄欢 李润文）

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