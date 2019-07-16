原标题：“大龄”留学：人生处处是起点

最近，《人民日报》（海外版）关注了这样一个群体——大龄留学生。他们经过职场的锤炼，或因人生转向，或因职业发展，以30岁左右的“高龄”重新出发，开始自己的留学生涯。

大龄留学，并不少见。在我身边，就有一位前同事，留学归来，工作三年，又背起行囊远走他乡。究竟图什么？很多人并不理解。在他们看来，一把年纪再当“穷学生”，意味着离开原有的工作，放下已有的积淀，甚至耽误婚姻大事，而所谓的未来，不确定性太多……这些确是事实，但福“祸”相依，有失就有得——大龄留学，正是因为“大龄”，才更清楚自己想要什么，才能有明确的方向、清晰的职业规划，进而有针对性地学习充电，收获更多。

在路遥小说《人生》的扉页上，写着这么一句话：“人生的道路虽然漫长，但紧要处常常只有几步。”大龄留学正是“紧要”一步的典型代表。近年来，在人生道路的选择上，“任性”者、“出格”者越来越多。有人放下“多金”的工作，全职读研或读博；有人舍弃大城市的优越生活，回到基层一线发光发热……在一些人眼里，他们和大龄留学生一样，都是不按套路出牌，不按原有的剧本“演戏”，是不走寻常路、不守常规者。

这一现象为何存在？一方面，要看选择。说实话，对于大龄留学，很多网友一脸羡慕。世界那么大，谁不想看看？但毕业、工作堪称人生“标配”，很多人因为生活的压力，连辞职都不敢轻举妄动。如今呢？间隔年有了，“慢就业”多了，连大龄留学也越来越有存在感。根据马斯洛需求层次理论，他们在心态上已跨过生理需求、生存需求，越来越关注自我实现的需要。相比“前辈”们，他们成长环境较为优越，视野更宽阔，更加追求独立个性，敢于做出洒脱的选择，这何尝不是一种幸运？

另一方面，看社会环境。在合适的时间做合适的事情，对一些人来说是一道枷锁。毕业、工作、结婚、育儿，似乎每一步都要踏准节拍、不能掉队。而随着社会多样性和宽容度的提升，舆论整体上对年轻人给予了更多的理解和宽容。同龄人孩子都能打酱油了，很多人依然可以不着急成家；相比于职业光鲜、生活稳定，为梦想风餐露宿亦能赢得尊敬——正因此，越来越多人敢于在人生的路上重新规划路线，敢于把握属于自己的方向盘。

人生处处是起点。从某种程度上说，大龄留学是社会发展进步的结果。从长远来看，“任性选择”还将越来越多。只要找准了方向，无论何时“重新开始”都不算晚；只要是为了实现人生价值，每种选择都值得尊重。（夏振彬）

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