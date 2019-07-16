小目标+大目标 发展指导成就每一个学生

高中不仅是个体从儿童青少年向成人过渡的重要时期，步入大学和社会的准备时期，还是个体人生观、价值观、世界观形成的重要时期，同时，也是各种问题包括心理行为问题的高发期，对个体未来的发展具有非常重要的影响。这些都说明高中生的发展需求是多方面的、多维度的。在我们进行的全国10个省市86所普通高中学校近25000名高中生的调查中，发现高中生对发展指导的需求呈现以下顺序：品德发展>生涯发展>生活发展>心理发展>学业发展。而且，国内外关于中小学生心理健康的研究也发现，现在没有问题未来也不会有问题的学生占比为80%，现在没有问题未来可能有问题的学生占比15%，现在出现问题的学生占比仅为5%。这些研究结果表明亟须加强高中学生发展指导。

把握学生发展指导的关键环节

《指导意见》明确提出要从两个方面加强高中学生发展指导：

一是注重指导实效。《指导意见》首先明确了学生发展指导的内容，包括品德、学业、心理、生涯和生活等5个方面。这5个方面不仅是对党的教育方针“促进学生全面发展”的具体化，也是普通高中学生发展最为基本和重要的5个方面；其次明确了教育部门、高中学校和高等学校的指导责任，积极推进高中学生发展指导的专业化建设，改变过去根据经验进行学生发展指导的模式，提升学生发展指导具体可操作的水平；最后明确了学生发展指导要达成的目标，着力提升学生选修课程、选考科目、报考专业和未来发展方向的自主选择能力。这些目标既有针对高中学生当时当下实际发展需要的目标，也有面向未来或者跨越某些具体方面发展需要的目标；既有针对个体发展的目标，也有针对处理个体与国家和社会发展需要的目标。

二是健全指导机制。在健全指导机制方面，《指导意见》从5个方面提出了要求：一是要制定学生发展指导意见，指导学校建立学生发展指导制度；二是要加强教师队伍建设，建立专兼职指导教师队伍，加强对指导教师的培训；三是要建立学生发展指导机构；四是建立不同的指导途径和方式；五是建立学校、家庭和社会的协作机制，发挥高校在理论研究等方面的优势。

探索学生发展指导的有效途径

在具体实施过程中，可以通过以下几个方面来加强学生发展指导：

建立健全学生发展指导制度和组织机构。制度建设是开展学生发展指导工作的前提条件和重要保障。在制度建设中，要明确规定学生发展指导的思想和目标，内容和途径，以及组织保障。有了好的制度，还必须有与之配套的组织机构来贯彻落实指导制度的要求。学校可以根据自身情况建立学生发展指导领导小组，打破过去条块分割的局面，统领学生发展方方面面的工作。此外，还要建设学生发展指导中心，实现促进学生全面发展，成就每个学生的目标。已经有了心理健康教育、生涯规划领导小组以及相关中心的地区和学校，可以逐步改变领导小组和中心的功能，以满足学生发展指导工作的需要。最后，还要完善监督机制，将学生发展指导纳入地区和学校育人方式改革的考核内容。

探索并形成学生发展指导模式。每个地区和学校需要探索和建立适合本地区、本学校及其学生实际情况的学生发展指导模式。不同地区、不同学校的学生具有不同的发展方向、需求和水平，要在充分评估本地区和本学校学生的发展方向、需求和水平的基础上，建立面向全体学生、部分学生和个体学生的三级发展指导模式，既满足全体学生和部分学生共同的发展需要，又满足每个学生个性化的发展需要，寻找适合每一个学生的成长路径，成就每一个学生。

加强学生发展指导教师队伍建设。发展指导教师是育人方式改革的贯彻者和实施者，只有建立了一支好的发展指导教师队伍，才能保证育人方式改革取得效果。在建立发展指导教师队伍时，需要注意：要依据党的教育方针和《指导意见》精神制定发展指导教师的资格标准，选拔符合标准的老师担任发展指导教师；建立三级发展指导教师制度，包括面向全体学生、部分学生以及个体学生的发展指导教师，不同层级的发展指导教师要通力合作，共同促进学生发展；要加强对发展指导教师的培训和指导工作。育人方式改革对发展指导教师提出了新的要求，需要建立系统的培训体系。首先，要对发展指导教师进行育人思想、育人理念转变的培训；其次，还要对发展指导教师进行学生发展指导理论、能力和技能的培训；最后，要建立督导师队伍，对发展指导教师的工作进行督导。

开展学生发展指导研究。学生发展指导工作要将学生发展指导建立在理论和基础研究之上。学生发展指导研究工作需要从以下几个方面进行：学生发展的相关理论；学生发展指导的相关理论；学生发展评估系统与标准；学生发展的影响因素及其机制；学生发展指导模式；发展指导教师资格标准与培训体系；学生发展指导工作评估体系和标准；学生发展指导工作的效果。（方晓义）

《光明日报》（ 2019年07月16日 14版）

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