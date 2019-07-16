戴红领巾拍不雅视频 涉事女主播受严惩

佩戴红领巾拍摄不雅视频怎么处理？答案一定是：严惩！近日，持续了半年多的四川荣县网络女主播佩戴红领巾拍摄不雅视频案有了结果。继视频拍摄者和上传者被依法处置之后，转发传播的网络大V们相继受到公安机关的处罚，而涉事的几家网络平台也被作出罚款和整改的处罚，并公开致歉。

网络女主播佩戴红领巾发不雅视频

2018年11月，一个名为“赤峰龙腾”的博主在微博上发了一段短视频。

视频中一名年轻女子衣着鲜艳暴露，并佩戴红领巾在农田中抓鱼。因为“赤峰龙腾”网络大V的身份，视频发出后，点击量迅速上升。

而这也引起了共青团中央和公安机关的关注。“视频中女子佩戴红领巾的视频非常低俗，是对红领巾的严重亵渎。”北京市公安局有关负责人表示。

于是，公安机关迅速展开侦查。经过山西和内蒙古两地追踪，找到博主“赤峰龙腾”，却发现他只是转发者，视频并非其原创拍摄。

经过追根溯源，最终警方锁定了视频源头“快手”短视频平台，在名为“宜宾盈盈”的“快手”账号里，警方找到了那段佩戴红领巾抓鱼的不雅视频。

而让警方唏嘘的是，除了那段被广泛传播的视频，账号中还有不少其他的低俗视频。“有的戴着红领巾，有的不戴红领巾，但内容都很低俗。对青少年有着极其恶劣的影响。”上述负责人表示。

事实上，这样的视频早在去年1月就在网上传播了。2018年1月11日，“宜宾盈盈”账号的所有者，也是视频的主要制作者唐某某第一次上传佩戴红领巾的暴露视频，几天后播放量就达到了几百万，其账号在“快手”的粉丝数也随即大增。此后，尝到“甜头”的唐某某又如法炮制，制作上传了多段身着不同的衣服、佩戴红领巾的视频，相同的是这些视频内容都极其低俗。

经警方调查，“快手”上所有相关视频都是由唐某某和其男友共同完成。据唐某某供述，制作不雅视频的目的是为了吸引公众眼球，以增加播放量，获得“快手”平台给予的报酬。

在利益的驱使下，当时年仅16岁的唐某某就这样“心甘情愿”以不雅的形象出现在公众平台上，并炮制出多个亵渎红领巾的视频。在经过各个网络平台的加精、热搜等推送手段，成为网民关注的热点事件。

涉事人员和平台被追责

在案件审理过程中，唐某某和其男友对其违法行为供认不讳，并表示认识到自己的错误。

今年4月8日，荣县警方发布警情通报称，红领巾是中国少年先锋队的标志，它代表红旗的一角，是革命先烈的鲜血染成。唐某某的行为已严重亵渎红领巾象征的爱国英烈、少年先锋队的荣誉、人民群众的爱国情感，造成了恶劣社会影响。3月28日，警方依法对唐某某予以行政拘留，帮助其录制视频的吴某某也被警方教育训诫。

在这个案件中，除了唐某某本人的传播，网络大V和平台也起到了推波助澜的作用。

“查到的每个转发的博主，都是有几万甚至几十万、几百万粉丝的大V，每次转发都会让这种不良影响扩大。而网络平台以营利为目的，对内容不仅没有尽到审核的责任，反而进行了加精和推热门处理，使这些不雅视频在更大范围内传播，也应追究其责任。”北京市公安局有关负责人表示。

据介绍，历经几个月的调查，几个转发视频的主要传播者都已找到，在让其删除相关视频之后，公安机关也对其进行了教育训诫和警示，并要求其写下悔过书和保证书。

“2018年1月、5月期间，用户‘宜宾盈盈’为增加关注量，数次上传穿着鲜艳暴露、佩戴红领巾的捕鱼视频，造成恶劣社会影响。在知悉相关情况后，我们根据快手社区管理规则，第一时间永久封禁‘宜宾盈盈’账号，删除相关视频。与此同时，在全平台深度排查和专项治理涉违规非法使用红领巾等少先队标志标识的相关内容。”不久前，“快手”平台进行了公开道歉，随后，微博、“秒拍”“百思不得姐”等网络平台也陆续发布致歉信。

“除了要求道歉，我们也对其进行了罚款、警示教育等处罚。我们希望公众都能够明白，红领巾不能拿来开玩笑，任何亵渎红领巾的行为都是错误的，是违法的。”上述北京市公安局有关负责人告诉记者。

全国少工委强烈谴责亵渎红领巾的行为

关注到网上这些佩戴红领巾的不雅视频后，全国少工委第一时间向公安机关通报情况，并一直关注案件查处工作进展。在警方对涉事人员和平台进行依法处罚之后，全国少工委办公室负责人接受了记者采访。

“网上出现有人不良佩戴红领巾的视频，共青团、少先队组织十分愤慨，第一时间向政府有关部门反映，坚决依法推动整改，让当事人受到应有的处理。目前警方作出的决定彰显了正义，维护了红领巾和少先队组织的尊严。”该负责人说。

该负责人表示，这一事件的本质是社会上有的人失去道德底线，罔顾公序良俗，以出噱头的方式博人眼球，这不仅遭到多数网友的反对，自己也受到法律的制裁。几起有关事件说明，维护红领巾和少先队组织尊严的工作依然任重道远，我们坚信，不管线上线下、何时何地出现亵渎红领巾、玷污少先队组织的言行，必将受到法律的惩处。

全国少工委办公室希望公众和企业尊重和爱护红领巾等少先队的形象标识，推动依法处置恶俗行为，护育孩子们健康成长的精神家园。对于线上线下出现的有关不良事件，少先队组织要坚决斗争，发现一起依法推动处理一起，绝不姑息。（陈凤莉）

(责编：实习生(褚昕岚)、熊旭)