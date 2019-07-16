硬核录取通知书何以被时代铭记

“它看上去很小，却可以驱动庞大的世界。”中国科学院大学的录取通知书被网友评为“最硬核”——在国科大随录取通知书寄送的“校长给2019级本科新生的信”中，嵌入了一枚龙芯处理器的实物。

如何让录取通知书更出彩，几乎成了各大高校一年一度的例行竞争。录取通知书不仅关乎新生对学校的第一印象，更成了高校构建公共形象的重要手段。这些年，在录取通知书上用心的高校，经常登上“热搜”，被舆论一次次解读。从早年北京大学录取通知书附送虚拟校园角色扮演游戏光盘，到陕西师范大学经年坚持请老教师用毛笔手写录取通知书，再到今年国科大寄发处理器，录取通知书越来越有创意，也越来越见诚意。

人们对录取通知书的期待和嘉许，并不是沉迷某种花边新闻，对高等教育的崇敬，对知识的向往，贯穿了从高考、填志愿到新生报到的每一个环节。媒体一年又一年不厌其烦地报道高校录取的每一个细节，而公众丝毫不觉得乏味，就是因为这种对知识和教育的信仰，早已深深地渗透入我们的文化基因。社会关注录取通知书的形式，就是关注高等教育的成色，关注下一代的未来。

国科大向新生发放龙芯处理器，其寓意不言自明。改革开放40多年来，尽管我国整体科研实力获得了突飞猛进的增长，但在一些关键核心技术领域，似乎总有点“如鲠在喉”。实践反复告诉我们，关键核心技术是要不来、买不来、讨不来的。关键核心技术受限于人，就可能在国际竞争中处于被动局面。

龙芯3A是首款国产商用4核处理器，代表了中国在关键核心技术领域的成就。龙芯处理器由中国科学院计算技术研究所开发，与国科大有紧密的渊源。国科大向新生发放这款处理器，表达了对新生的殷切期望：鼓励未来的科研工作者，投入到砥砺创新自主研发的伟大事业中。

录取通知书代表了“上大学”这一重要的人生节点。很多人会把录取通知书精心保存下来，当作记录成长、回忆过往的实物。高校愿意在录取通知书上下功夫，无疑彰显了学校善待学生的人文关怀。然而，一些学校设计的“能唱能跳”的录取通知书，难免引发新的担忧：过度在意这些形式，是否显得有点浮夸，是否把心思放在了不必要的地方？

别把发出这些担忧的人当成“杠精”。归根结底，一所大学的教育质量、社会声誉，对国家和社会的推动作用，并不取决于录取通知书的制作水平。有高校愿意精心制作录取通知书，也有高校发放的录取通知书朴实无华，多年来维持同样的设计和版式，这并不意味着后者就缺乏对新生的关心。在无纸化办公的背景下，不少国外一流高校甚至早已取消了纸质录取通知书。

国内舆论关注高校录取通知书，是因为在重视教育和激烈升学竞争的社会氛围中，公众对大学录取是需要一种仪式感的。所谓“十年寒窗无人问，一举成名天下知”，录取通知书是录取的书面证明，是体现这种仪式感的最佳载体。也恰恰是社会营造的这种仪式性氛围，激励着一批又一批考生奋力学习，为心目中向往的高等学府挥洒青春。

对于高校来说，最重要的不是迎合公众情绪中的仪式感，而是如何利用社会和新生对录取通知书的关注，更有效地开展新生教育。录取通知书的形式和制作水平，能够表达高校对新生的诚意和热情；但唯有录取通知书承载的思想和主张，才能彰显一所高校精神的高度、灵魂的深度，传达学校人才培养的方向和目标，让新生感受到心灵的震动。

舆论之所以夸赞国科大的录取通知书，不在于其形式，也不在于其物质价值，而在于这所学校对新生教育的良苦用心，也在于其将自身角色与民族未来命运的关系，有力地呈现在公众眼前。高校应拿出真实力、展示真主张的录取通知书，不浮夸，不做作。如此“核心”，方为硬核，方能为她所培养的这群年轻人和时代所铭记。（王钟的）

(责编：实习生(曹雯)、熊旭)