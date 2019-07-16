专业学位论文该有自己的格局

专业学位和学术学位是现代高等教育学位体系不可或缺的两大组成部分，彼此既相互联系又相互区别。但实践中，由于很多高校同时举办同一专业的硕士专业学位和学术学位教育，同一导师既指导本专业学术学位研究生，又指导专业学位研究生，产生“分别喂是喂，混着养也是养”的思想，出现了同一专业的专业学位和学术学位论文选题不加区分的“混养”现象。事实上，硕士专业学位论文应该有自己的格局。

学位论文选题的格局涉及论文选题的范围和深度两个维度。“局”是时间与空间认知范围的大小，讲究方向对路，范围明晰；“格”是对认知范围内事物认知的程度，讲究问题精准，研究精细。

硕士专业学位论文选题“局”的维度，强调以选题方向和来源来界定选题范围。首先，硕士专业学位论文选题的方向不能偏离特定专业学位的培养目标。专业学位教育主要面向经济社会产业部门的专业需求，培养目标是各行各业特定职业的专业人才，如工程师、医师、教师、律师等；培养内容重在知识、技术的应用能力与较高的职业认同和职业道德。据此，专业学位论文选题的方向，一则应当理论联系实际，主要反映各专业学位相应经济社会产业部门的理论和实践需求，凸显专业方向；二则应当着眼于本专业领域理论与实践中亟待解决而又尚未解决或尚未解决好的问题，可以是实践中的问题与对策，也可以是理论问题的澄清与发展，还可以是理论与实践之间矛盾的求解；三则应当具有可行性，即选题者凭自己的知识积累、专业素养、资料获取和主观努力能够完成。其次，专业学位论文选题的来源和途径具有多元性，但都应体现实践导向。专业学位论文选题的途径，可以是研究生在实习实践中发现问题，可以是通过文献资料和学术会议挖掘问题，可以是通过彼此争辩碰撞出问题，也可以是研究生直接参与导师研究课题的一部分，还可以是命题作文。很多研究生对自己发现、挖掘问题没有把握，偏爱命题作文。命题作文的选题来源，可以是指导老师根据理论与实践需求列举一些题目供研究生选择，但更提倡专业学位研究生培养单位，向本专业学位相应实务部门征集更加接地气的研究或调研选题。比如法律硕士专业学位论文选题，可以向法院、检察院、仲裁机构、律师事务所、专利商标事务所、司法部门、公安部门等予以征集。

专业学位论文选题“格”的维度，强调以选题内容和形式来体现选题的深度。专业学位论文选题过程是一个着眼点由大到小，不断筛选、提纯、聚焦的过程。在论文选题的具体内容上，一方面应当着眼于本专业相关实际问题。具体来讲，选题应当是真问题，而非伪问题；选题是专业问题，突出专业方向特色，在理论、方法、资料、话语系统等方面都要符合专业要求，体现本专业的文脉和传承；选题具有一定的理论和实践意义，能够在梳理和归纳所涉选题研究和实践现状基础上，分析和解决问题；选题应当具有一定的研究方法意识，能够采用多种研究方法，体现研究生的“研究”层次。另一方面，专业学位论文选题要具有精准度。这要求研究对象清楚、确定，不能过于笼统，以免或无从下手，或不着边际，乃至文不聚焦，空泛无物；要求研究范围适当，提倡小题大做，深入研究。一般来讲，学位论文选题的精准度，强调要从空间、时间、理论和方法等多个维度对所研究的问题进行准确界定。空间维度是对研究客体边界的划定，时间维度是对数据资料取值跨度的把握，理论维度是对概念和原理体系的框定，方法维度是对分析解决问题路径和程序的设定。在论文选题的形式方面，专业学位教育的职业和实践能力导向，决定其学位论文选题的形式并非要囿于传统学术论文的范式，而应当可以采取多种形式，反映受教育者应用型开发性研究与设计能力。除了传统的学术论文形式以外，专业学位论文提倡采用典型案例分析、专项调查报告、专题研究报告以及相应专业特定文书制作、产品设计等形式。（刘春霖）

《光明日报》（ 2019年07月16日 13版）

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