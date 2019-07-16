原标题：多部门联合发布文件：线上培训机构不得聘用在职教师

多部门联合发布《关于规范校外线上培训的实施意见》

线上培训机构不得聘用在职教师

继线下校外培训机构的学科教师被要求必须取得教师资格证之后，针对线上校外培训机构学科教师的要求也来了。

昨天，教育部、中央网信办、工信部、公安部、广电总局联合发布《关于规范校外线上培训的实施意见》，要求在今年年底前完成对全国校外线上培训及机构的备案排查，规定线上培训机构不得聘用在职教师，学科教师须在明年6月前取得教师资格证，否则不能继续从事培训工作。

线上培训机构实施“黑白名单”

《意见》要求对于线上培训机构实施“黑白名单”制度，对符合相关规定的校外线上培训机构列入白名单，对存在违规行为的列入灰名单并限期整改，对拒不整改或逾期未完成整改的列入黑名单并依法依规严肃处理。

收费方面，线上培训机构按课时收费的，每科不得一次性收取超过60课时或3个月的费用。课时方面，线上培训每节课持续时间不得超过40分钟，课程间隔不少于10分钟，直播培训时间不得与中小学校教学时间相冲突，面向小学1-2年级的培训不得留作业，面向境内义务教育阶段学生的直播类培训不得晚于21时结束；校外线上培训平台应当具备护眼功能和家长监管功能。

不得聘用中小学在职教师

《意见》尤其强调了线上培训机构的教师资质问题，要求其不得聘用中小学在职教师，从事语文、数学、英语等学科培训的人员应具有国家规定的相应教师资格，聘用外籍人员须符合国家有关规定；要在培训平台和课程界面的显著位置公示培训人员姓名、照片和教师资格证等信息，公示外籍培训人员的学习、工作和教学经历。

明年6月前线上培训人员必须有教师资格

在教育部昨天就《意见》召开的新闻发布会上，教育部基础教育司司长吕玉刚坦承，目前一些培训机构相当多的培训人员没有取得教师资格，针对这个问题，教育部提出的整改时间是到2020年6月，即明年6月前线上机构的学科培训人员必须取得教师资格。“在这之后还没有教师资格的，是不能继续从事培训工作的。对线下培训机构，我们也正在清理不具备教师资格的人员。”他说。

对于线上线下培训机构聘请外籍人员的监管问题，吕玉刚表示，一是要从入口上把关，二是一旦有了违法违规行为，要严肃处理决不姑息。新出台的《意见》强调培训机构要具有完善的招聘、审查、管理培训人员的办法，要求对培训人员进行备案，包括基本信息、从业经历、教育背景、教师资格等，还要求培训机构加强自身平台建设，要在平台上公示培训人员信息，不管是中籍还是外籍老师都要在平台上公示出来，接受媒体、社会和家长的监督。文/本报记者 雷嘉

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(责编：郝孟佳、熊旭)